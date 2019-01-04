شرح جميع خدمات البريد الجزائر

kacimo samy
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السلام عليكم
يعتبر بريد الجزائر الشركة الجزائرية الأكثر إستخداما، و هذا نظرا لعدم إقتصاره على فئة معينة من الجزائرين، بل تستخدمه كل الفئات على غرار الطلبة، العمال الأجراء، العمال في عقود ماقبل التشغيل، المتقاعدون، و المؤمّنون إجتماعيا…و غير ذلك من الفئات.
لكن للأسف هناك الكثير من لا يعرف خدمات بريد الجزائر و كيفية إستغلالها، و منهم من لا يعرف حتى ملأ صك بريدي حتى وهو يجيد القراءة و الكتابة، و يطلب من الأشخاص المختصين في ملأ الشيكات و الإستمارات البريدية مقابل 20 أو 50دج.
في هذا المقال ستجد عن النقاط التالية:
1.خدمات دفتر الصكوك البريدية Carnet de chèque
1.1.كيفية طلب دفتر الصكوك
2.1. ملأ صك بريدي chèque باللغة العربية و الفرنسية
3.1. ملأ صك بريدي chèque secour باللغة العربية و الفرنسية
2.خدمات تحويل الأموال
1.2.ملأ الحوالة البريدية mandat ccp باللغة العربية و الفرنسية
2.2 تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر دون سحب الرصيد المالي أو ما يعرف بتحويل compte à compte
3.خدمات الرقم السري (+خدمات موبيليس)
1.3.خدمات موقع بريد الجزائر
2.3.خدمة رصيدي Racidi لموبيليس
3.3.خدمة Racimo لموبيليس
4.3 خدمة بريدي موب
4.3.خدمات 1530
4 خدمات التطبيق بريدي موب
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