مبادرة لإحياء اللغة العربية!

شاهين٣١٢٨
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مبادرة للعربية نترجم" :
عن المبادرة:
مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر) لترجمة مقالات معرفية في ميادين عدة (فلسفة، أدب، أعمال، اقتصاد.. الخ) من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.
الهدف: إثراء المحتوى المعرفي باللغة العربية على الأنترنت، تشجيع حركة الترجمة وتنميتها
ماذا بعد الترجمة؟ تنشر كل مقالة تترجم في مدونة المبادرة (رابطها في النص المرفق) تنشر جميع المقالات في كتاب إلكتروني يتاح مجانا على النت.
كيف أشارك؟
إن كنت مترجما، أو فقط متمكنا بعض الشيء من اللغات العالمية (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية.. الخ) يمكنك ببساطة اختيار ما تراه مناسبا من المقالات المعرفية وترجمتها خلال هذا الأسبوع، من 13 إلى 20 ديسمبر.
نحن بحاجة كذلك إلى مدققين لغويين.
ستنشر المقالات تباعا في المدونة الخاصة بالمبادرة على النت حيث يمكن قراءتها،
كما سيتم نشر المقالات في كتاب إلكتروني ينشر مجانا على الأنترنت.
رابط المشاركة:BTC4Link
عن المبادرة:
مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر) لترجمة مقالات معرفية في ميادين عدة (فلسفة، أدب، أعمال، اقتصاد.. الخ) من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.
الهدف: إثراء المحتوى المعرفي باللغة العربية على الأنترنت، تشجيع حركة الترجمة وتنميتها
ماذا بعد الترجمة؟ تنشر كل مقالة تترجم في مدونة المبادرة (رابطها في النص المرفق) تنشر جميع المقالات في كتاب إلكتروني يتاح مجانا على النت.
كيف أشارك؟
إن كنت مترجما، أو فقط متمكنا بعض الشيء من اللغات العالمية (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية.. الخ) يمكنك ببساطة اختيار ما تراه مناسبا من المقالات المعرفية وترجمتها خلال هذا الأسبوع، من 13 إلى 20 ديسمبر.
نحن بحاجة كذلك إلى مدققين لغويين.
ستنشر المقالات تباعا في المدونة الخاصة بالمبادرة على النت حيث يمكن قراءتها،
كما سيتم نشر المقالات في كتاب إلكتروني ينشر مجانا على الأنترنت.
رابط المشاركة:BTC4Link