عروض عمليات التجميل

Z

zaza1995

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
11 ديسمبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
tones
الجنس
ذكر
#1
*عروض عمليات التجميل*



*حقن دهون الأرداف 1700 ريال*
*حقن دهون الثدي 1700 ريال*
*عملية تثدي الرجال 5100 ريال*
*عملية شد الذراعين 6400 ريال*
*شد البطن والعانة 7450 ريال*


*عروض لجميع عمليات التجميل*

لمتابعة العروض تويتر :

twitter*com/dramradeel/status/1081934966504726528?s=12

لمتابعة العروض انستغرام :

https://www*instagram*com/p/BsVkqQAlMpC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1mefsgphedc61

*د.عمرو عادل*
‏مصر -- القاهرة
للحجز والاستفسار :​

الاتصال بالطبيب:
+201223557676

للحجز و الاستفسارات يرجى التواصل عبر الواتسب :
bit*ly/2QcQurf
 
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