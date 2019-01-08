zaza1995
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- tones
- الجنس
- ذكر
*عروض عمليات التجميل*
*حقن دهون الأرداف 1700 ريال*
*حقن دهون الثدي 1700 ريال*
*عملية تثدي الرجال 5100 ريال*
*عملية شد الذراعين 6400 ريال*
*شد البطن والعانة 7450 ريال*
*عروض لجميع عمليات التجميل*
لمتابعة العروض تويتر :
twitter*com/dramradeel/status/1081934966504726528?s=12
لمتابعة العروض انستغرام :
https://www*instagram*com/p/BsVkqQAlMpC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1mefsgphedc61
*حقن دهون الأرداف 1700 ريال*
*حقن دهون الثدي 1700 ريال*
*عملية تثدي الرجال 5100 ريال*
*عملية شد الذراعين 6400 ريال*
*شد البطن والعانة 7450 ريال*
*عروض لجميع عمليات التجميل*
لمتابعة العروض تويتر :
twitter*com/dramradeel/status/1081934966504726528?s=12
لمتابعة العروض انستغرام :
https://www*instagram*com/p/BsVkqQAlMpC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1mefsgphedc61
*د.عمرو عادل*
مصر -- القاهرة
للحجز والاستفسار :
الاتصال بالطبيب:
+201223557676
للحجز و الاستفسارات يرجى التواصل عبر الواتسب :
bit*ly/2QcQurf
+201223557676
للحجز و الاستفسارات يرجى التواصل عبر الواتسب :
bit*ly/2QcQurf