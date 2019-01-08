الانفتاح على الأخر

قديماَ كانت الحياة منغلقة على أثر الانغلاق الذي كنا نحياه فكنت بالكاد تعرف أخبار جارك بنفس المدينة وليس نفس البلد، أما الأن مع وجود الفضائيات والانترنت وانفتاح العالم على بعضه البعض أصبح كل شيء متاح أمامنا واصبحنا نعرف شيء عن كل شيء، فاليوم من خلال البرامج يمكنك معرفة الكثير عن أي بلد أخر لم تزره بحياتك فالبرامج المختلفة تقدم لك الكثير من تاريخ أي بلد وتقدم لك كيف يحيا الناس هناك وأيضاَ تقدم لك