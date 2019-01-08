أجعل يومك يبدأ بالبهجه

العمل والضغوط اليومية التي نعانيها جعلتنا نستيقظ من النوم بصعوبة، لا نريد التحرك من مكاننا لنفعل أي شيء، وعليه يجب علينا أن نبدأ بالعمل على تغيير روتيننا اليومي لنستيقظ أكثر نشاطاَ، فبإمكاننا ممارسة بعض الرياضة، والأستماع لبعض البرامج أثناء استعدادنا للذهاب للعمل، والاختيارات عديدة ومتنوعة، فيمكنك الاستماع لبعض البرامج الصباحية التي تقدم هذه الأيام، ويمكنك الاستماع للبرامج التي تقدم

نكت قصيرة مضحكة جداَ