فلنتأدب في ألفاظنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إن من حسن الخلق عفة اللسان ، فهناك ألفاظ سوقية لا تنبغي أن تقال مثل : شهواني ، غريزته ، شهوته ، .......... إلخ من هذه الألفاظ التي أصبحنا نراها في كل مكان وكأنها شيء عادي



بالنسبة للذي يراها عادية نوجه إليه سؤال : هل تستطيع أن تقول هاته الألفاظ أمام والديك ؟ أمام اخوتك ، في بيتكم ؟ أمام أعمامك وأخوالك ؟



إن كنت تستطيع أن تقولها في بيتكم فلابأس قلها في أي مكان تشاء ، لأنك إذا لم تخجل في بيتك فلن تخجل خارجه



أما إن كنت لا تستطيع أن تقولها ، فلماذا تقولها في الفضاء العام ؟ مادمت لا تقولها في بيتكم يعني أنك تعرف أنها ألفاظ مخلة بالحياء .



فلنطهر ألسنتنا ولنجعل كلامنا طيبا .