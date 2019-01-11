فلنتأدب في ألفاظنا

أبو إبراهيم .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن من حسن الخلق عفة اللسان ، فهناك ألفاظ سوقية لا تنبغي أن تقال مثل : شهواني ، غريزته ، شهوته ، .......... إلخ من هذه الألفاظ التي أصبحنا نراها في كل مكان وكأنها شيء عادي
بالنسبة للذي يراها عادية نوجه إليه سؤال : هل تستطيع أن تقول هاته الألفاظ أمام والديك ؟ أمام اخوتك ، في بيتكم ؟ أمام أعمامك وأخوالك ؟
إن كنت تستطيع أن تقولها في بيتكم فلابأس قلها في أي مكان تشاء ، لأنك إذا لم تخجل في بيتك فلن تخجل خارجه
أما إن كنت لا تستطيع أن تقولها ، فلماذا تقولها في الفضاء العام ؟ مادمت لا تقولها في بيتكم يعني أنك تعرف أنها ألفاظ مخلة بالحياء .
فلنطهر ألسنتنا ولنجعل كلامنا طيبا .
إن من حسن الخلق عفة اللسان ، فهناك ألفاظ سوقية لا تنبغي أن تقال مثل : شهواني ، غريزته ، شهوته ، .......... إلخ من هذه الألفاظ التي أصبحنا نراها في كل مكان وكأنها شيء عادي
بالنسبة للذي يراها عادية نوجه إليه سؤال : هل تستطيع أن تقول هاته الألفاظ أمام والديك ؟ أمام اخوتك ، في بيتكم ؟ أمام أعمامك وأخوالك ؟
إن كنت تستطيع أن تقولها في بيتكم فلابأس قلها في أي مكان تشاء ، لأنك إذا لم تخجل في بيتك فلن تخجل خارجه
أما إن كنت لا تستطيع أن تقولها ، فلماذا تقولها في الفضاء العام ؟ مادمت لا تقولها في بيتكم يعني أنك تعرف أنها ألفاظ مخلة بالحياء .
فلنطهر ألسنتنا ولنجعل كلامنا طيبا .