فلنتأدب في ألفاظنا

أ

أبو إبراهيم .

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن من حسن الخلق عفة اللسان ، فهناك ألفاظ سوقية لا تنبغي أن تقال مثل : شهواني ، غريزته ، شهوته ، .......... إلخ من هذه الألفاظ التي أصبحنا نراها في كل مكان وكأنها شيء عادي

بالنسبة للذي يراها عادية نوجه إليه سؤال : هل تستطيع أن تقول هاته الألفاظ أمام والديك ؟ أمام اخوتك ، في بيتكم ؟ أمام أعمامك وأخوالك ؟

إن كنت تستطيع أن تقولها في بيتكم فلابأس قلها في أي مكان تشاء ، لأنك إذا لم تخجل في بيتك فلن تخجل خارجه

أما إن كنت لا تستطيع أن تقولها ، فلماذا تقولها في الفضاء العام ؟ مادمت لا تقولها في بيتكم يعني أنك تعرف أنها ألفاظ مخلة بالحياء .

فلنطهر ألسنتنا ولنجعل كلامنا طيبا .
 
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