خلطة هندية لتطويل الشعر

هبة صلاح
:: عضو منتسِب ::
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- 12 جانفي 2019
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- مصر
- الجنس
- أنثى
صباح الخير ومساءه عليكم
انا جديدة هنا وحابه أشاركم معاكم تجربتي في استخدام خلطة لتطويل شعر وكانت تجربة فعالة جدا فعلا.
يا ريت تتقبلوني وسطكم، أختكم من مصر
الخلطة عبارة عن:
بعد كده نغسل الشعر كويس بالماء الفاتر والشامبو الخفيف. ونستمر على الخلطة دي مرتين اسبوعيا وفعلا هتلاقي نتيجة بأذن الله.
ده كان أول موضوع ليا هنا وطبعا هقول المصدر بتاعه، وحابه أعرف أرائكم واجبلكم مواضيع زي دي تاني ولا لا
مصدر: 10 خلطات هندية لتطويل الشعر بسرعة وتكثيفه مضمونة ومجربة
انا جديدة هنا وحابه أشاركم معاكم تجربتي في استخدام خلطة لتطويل شعر وكانت تجربة فعالة جدا فعلا.
يا ريت تتقبلوني وسطكم، أختكم من مصر
الخلطة عبارة عن:
- زيت جوز الهند.
- زيت الخروع.
بعد كده نغسل الشعر كويس بالماء الفاتر والشامبو الخفيف. ونستمر على الخلطة دي مرتين اسبوعيا وفعلا هتلاقي نتيجة بأذن الله.
ده كان أول موضوع ليا هنا وطبعا هقول المصدر بتاعه، وحابه أعرف أرائكم واجبلكم مواضيع زي دي تاني ولا لا
مصدر: 10 خلطات هندية لتطويل الشعر بسرعة وتكثيفه مضمونة ومجربة