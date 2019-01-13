جلست الليلة متضايقة باكية مخنوقة حد الرغبة بالموت ......بكيت على وسادتي حتى بللتها بالكامل بدموعي ........لم يكن حينها مشكلا جديدا و إنما الكثير من ملفات الماضي كانت تنفتح أمامي فجأة فأصاب بنوبة بكاء هستيرية و أنا أنادي : طالت مدة صبري يالله..........لا أذكر آخر مرة شكوت لشخص ما ولكنني أعتقد أنها كانت قبل ثلاثة سنوات.......آخر مرة وضعت رأسي باكية على حضن أحدهم كانت قبل سنوات طويلة......عاهدت نفسي بعد ذلك أن لا أبدي ضعفي أمام شخص مهما كان قريبا......فهؤلاء يتفرجون عليك وأنت بأضعف حالاتك ثم يغادرون........لم أعد لأثق بشخص مجددا ولا أن أستئمن أحدا على أسراري......ابتسم جلوة و أبكي خلوة.......كان هذا الفضاء هو الوحيد إن ضاقت أنثر به شيئا من كلماتي التي تبدو ساذجة أحيانا ثم أنصرف........كم هو سهل أن نتفرج على معاناة الآخرين ونقول بكل برودة : عادي اصبريسهل جدا ........أليس كذلك.........ولكننا لو اجترعنا ربع ألمهم لنادينا كفى لا نستطيع.........فالجمر بارد عندما تدوسه أقدام غيرنا و حارق إذا داست عليه قدمنا ........الحياة دون حب كالجنة التي لا ألوان تزينها فلا ترى فيها سوى البياض و السواد........القلوب الطيبة تتأذى أكثر من غيرها لأنها تحب بصدق و تعشق بصدق و لكنها عندما تكسر لا تغفر أبدا .........ولو ابتسمت أو سامحت فذلك من تمام أخلاق صاحبها و طيبته ولكنها لا تمنح الحب مجددا ليس انتقاما أو حقدا ولكن بكل بساطة عندما تنكسر القلوب لا تشفيها كل كلمات الاعتذار ........عندما يتزوج الرجل زوجة سليطة اللسان نكدية شريرة تسود له عيشته يقرر طلاقها بسهولة و لعلها تتغير و تندم بعدها فيقول بكل ثقة :لم أعد أريدها سقطت من عيني .......بينما الزوجة عندما تظلم عليها أن تتقبل و أن تمحو كل خطيئة و أن تبادل الحب و لو رغما عنها ولو كان ذلك الرجل قد قتل اخر ذرة حب بقلبها ......لايهم.......لايهم إن كان قد كسر قلبها و لم تعد شغوفة به.......كل ذلك لايهم.......عليها أن تصفح و عليها أن تتأنق و تبتسم و تمنحه جسدها و كأنها موميساء عاهرة .......نعم كالموميساء .........فتلك تمنحه الحب لأجل المال مرغمة و الأولى تمنحه رغما عنها و خوفا ......أما الأولى فتمنحه لرجل واحد فقط تحت غطاء الزواج....... وفي كل حال هي أفضل من الثانية.......ذلك هو المجتمع الشرقي.....نعم ذلك هو......سخط من سخط ....... و رضي من رضي....فتحت اليوتيوب أبحث فيه عن حصة أو فيلم أمضي به ليلتي الطويلةلا أعلم لم كتبت في محرك البحث افتح قلبك......مع أنني في العادة لا أستطيع مشاهدة الدراما و الرعب و النكد......لكني الليلة اخترت هذه الحصةفتابعت هذا العدد صدفة.......تابعته للنهاية .......عجزت أن أصدق حكاية حب كهذه......أحببت ذلك الشاب و هو يحكي عن زوجته و شعلة الحب تظهر في عينيه ......أحببت تلك المرأة التي كانت تظهر بريئة جدا.....و ما كان لي أن دعوت الله لها بأن يشفيها من كل مرض تعاني منهفزوج كذلك الرجل يستحق أن يبشره الله بشفاءها ............الحياة لا تمنحنا شيئا إلا و تأخذ نعمة أخرى منحها الله زوجا حبيبا مخلصا و حرمت نعمة الصحة ........ولعل الله يمنح احداهن زوجا وسيما ثريا و جوهر علاقتهما بارد لاحب و لا دفئ.....ولعل الله يمنح احداهن زوجا فقيرا ولكنه يراها ملكة كونه.....فتنام كل ليلة على دفئ ذلك الحب ....إنها الدنيا لها معادلات رهيبة لا نستطيع فكها نحن البشر .....نعم نحن أغبى من أن نتمكن من فهم معادلاتها وكل ما في القضية صبر و ابتلاء.....الله يشعر بنا.....بكل ألم ......بكل دمعة .......بكل حرمان.......لاتهون عليه الدمعة و لا الحزن و لكنه يبتلينا ليرى صدق إيماننا و صدق صبرنا على المعاصي .......اعذروا خواطري التي كتبتها بارتجالية ، و للتنويه لست أحكي على حياتي أنا ، و إنما على الحياة عموما التي نصادف في خضمها المفارقات العجيبة الغريبة......دمتم ....سلام