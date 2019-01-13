التطور الذي تشهده السعودية

شهدت السعودية أخيراَ تطور كبير وملحوظ في كافة المجالات، وانفتاح لم يتوقعه أحد. فبعدما كانت من أكثر الدول تحفظاَ أصبحت قريبة جداً منا، فبعدما كانت تمنع الحفلات والأفلام والكثير من الكتابات، استقبلت مؤخراَ من جميع أنحاء العالم مغنيين وعازفين للعرض عندها، وأصبح هناك مجال للنساء لمشاهدة تلك الحفلات، كما إن الأفلام لم تعد ممنوعة هناك فالحكومة قامت ببناء عدة دور عرض وحددت