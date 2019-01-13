صفات الشريك المثالي

عندما تحب المرأة الرجل فهي لا تبحث عن مواصفات بعينها لتقع في حبه، عندما يحب الانسان في العموم فهو يحب الشخص بكل صفاته وعيوبه ومشاكله فلا ننتقي ما نحب وما نكره، فاليوم تجد الأغلبية تتحدث عن ما يفضلوه في الشريك المثالي وكيف يجب أن يكون شكله إلى أخره، ولكن فعلاَ عندما تحب المرأة أو الرجل لا يبحث أي منهما عن أي شيء أخر، وعند سؤالها عن