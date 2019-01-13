صفات الشريك المثالي

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فاطمة أدهم

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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الإعجابات
17
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العمر
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محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
#1
عندما تحب المرأة الرجل فهي لا تبحث عن مواصفات بعينها لتقع في حبه، عندما يحب الانسان في العموم فهو يحب الشخص بكل صفاته وعيوبه ومشاكله فلا ننتقي ما نحب وما نكره، فاليوم تجد الأغلبية تتحدث عن ما يفضلوه في الشريك المثالي وكيف يجب أن يكون شكله إلى أخره، ولكن فعلاَ عندما تحب المرأة أو الرجل لا يبحث أي منهما عن أي شيء أخر، وعند سؤالها عن ماذا تحب الفتاة في جسم الرجل لن تجدها تتحدث عنه كأنه شيء هي تقتنيه أو جزء بعينه فهي تحبه كما هو بكل ما فيه..
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
الحب اعمى
كل شخص يرى في شريكه جمالا لايراه شخص آخر
قد نقول فلان جميل جدا كيف له ان يقع في حب تلك الفتاة التي في نظرنا ليست جميلة
لكنه يراها الجمال كله
الاذواق تختلف ونظرة العين تختلف
ليس بالضرورة كل مااراه انا جميلا تراه انت كذلك
بارك الله فيك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#3
إنضم
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أنثى
#3
السلام عليكم....
نفس. الراي على الاغلب ان كل امراة تحب شخص معين تتخلى لاجله عن كل صفاة والاحلام التى رسمتها في مخيلتها للشخص الذي كانت تامل ان يكون نصفها الثانى ولكن معضم من احب قد دفع الثمن لانه قد اصبح انسان اعمى فلذلك الحذر واجب
 
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