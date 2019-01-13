صفات الشريك المثالي

فاطمة أدهم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 9
- الإعجابات
- 17
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
عندما تحب المرأة الرجل فهي لا تبحث عن مواصفات بعينها لتقع في حبه، عندما يحب الانسان في العموم فهو يحب الشخص بكل صفاته وعيوبه ومشاكله فلا ننتقي ما نحب وما نكره، فاليوم تجد الأغلبية تتحدث عن ما يفضلوه في الشريك المثالي وكيف يجب أن يكون شكله إلى أخره، ولكن فعلاَ عندما تحب المرأة أو الرجل لا يبحث أي منهما عن أي شيء أخر، وعند سؤالها عن ماذا تحب الفتاة في جسم الرجل لن تجدها تتحدث عنه كأنه شيء هي تقتنيه أو جزء بعينه فهي تحبه كما هو بكل ما فيه..