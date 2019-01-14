صفقات الطائرات

قديماَ كان الطيران حلم يحلم به الأنسان ولا يستطيع تحقيقه، ومع الوقت أصبح الحلم حقيقة وصار بوسعنا السفر لأي مكان بالعالم من خلال الطيران والطائرات، وتطور الأمر أكثر فأصبحت الطائرات أكثر خصوصية، وأصبحنا نسمع عن

قديماَ كان الطيران حلم يحلم به الأنسان ولا يستطيع تحقيقه، ومع الوقت أصبح الحلم حقيقة وصار بوسعنا السفر لأي مكان بالعالم من خلال الطيران والطائرات، وتطور الأمر أكثر فأصبحت الطائرات أكثر خصوصية، وأصبحنا نسمع عن