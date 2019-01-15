موضوع إستجابة لطلب الأخت لؤلؤة

أبو إبراهيم .

أبو إبراهيم .

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#1
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#1
بإختصار وحتى لا نطيل الكلام ؛ موضوعي يتلخص في الأبيات التالية :

إحذر من إمرأة لا تجيد الكلام إحذر من من قدوتها مستغانمي أحلام

إذا قابلتها أطلق عليها عشر سهام واحد في الظهر وتسع من الأمام

لا تحضرها إلى بيتك وتقول أنا جبل همام فيوم واحد معها تجعلك تنام في الحمام
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبني غير العنوان ههه
شكرا لفتح النقاش من جديد في هذا الموضوع
أنا حاليا انتقلت للهاتف لا يمكنني الرد كما يجب
ولكن غدا بحول الله لي عودة للرد، وإن أمكن لقمتَ بشرح تفاصيل الموضوع وطرح اسئلة
حتى يتسنى للجميع المشاركة بحول الله
شكرا​
 
أبو إبراهيم .

أبو إبراهيم .

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
28 نوفمبر 2018
المشاركات
247
الإعجابات
391
النقاط
13
العمر
25
محل الإقامة
عين تموشنت
الجنس
ذكر
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبني غير العنوان ههه
شكرا لفتح النقاش من جديد في هذا الموضوع
أنا حاليا انتقلت للهاتف لا يمكنني الرد كما يجب
ولكن غدا بحول الله لي عودة للرد، وإن أمكن لقمتَ بشرح تفاصيل الموضوع وطرح اسئلة
حتى يتسنى للجميع المشاركة بحول الله
شكرا​
إضغط للتوسيع...
ههههههه الله يحفظك والله يهديك احظريني
 
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