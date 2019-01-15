موضوع إستجابة لطلب الأخت لؤلؤة

بإختصار وحتى لا نطيل الكلام ؛ موضوعي يتلخص في الأبيات التالية :



إحذر من إمرأة لا تجيد الكلام إحذر من من قدوتها مستغانمي أحلام



إذا قابلتها أطلق عليها عشر سهام واحد في الظهر وتسع من الأمام



لا تحضرها إلى بيتك وتقول أنا جبل همام فيوم واحد معها تجعلك تنام في الحمام