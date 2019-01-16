السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضوابط الحكم على الناس

الضابط الأول: لا يحكم على الناس إلا عالم خبير بأحوالهم:

الشروط التي لابد منها في الناقد:

أولًا: العلم والتقوى والورع.

الثاني: الصدق وعدم التعصب.

الثالث: معرفة أسباب الجرح والتزكية؛ لأنه إذا لم يعرف السبب الجارح فربما يجرح بما ليس بجارح.

الضابط الثاني: لا يحكم على الناس إلا عالم بطرائق النقد.



الضابط الثالث: محاكمة الناس بالكتاب والسنة لا بمناهج الرجال أو الطوائف.

الضابط الرابع: وجوب التجرد لله تعالى.

الضابط الخامس: وجوب العدل والإنصاف.

الضابط السادس: اتهم نفسك أيها الناقد.

الضابط السابع: لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الضابط الثامن: الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر لا بالظن.

الضابط التاسع: ليس كل النقد مقبول.

الضابط العاشر: الأصل في الناس العدالة.

الضابط الحادي عشر: وجوب التبين والتثبت وعدم التسرع.

الضابط الثاني عشر: كلام الأقران لا يقبل إلا ببرهان.

الضابط الثالث عشر: نهى الشرع عن التجسس والتحسس.

الضابط الرابع عشر: لا يحل الحكم بالمآل.

الضابط الخامس عشر: لا يحل الحكم بلازم القول أو الفعل.

الضابط السادس عشر: لا يحل الحكم بالمحتمل.

الضابط السابع عشر: مراعاة المصلحة أو المفسدة المترتبة.

الضابط الثامن عشر: من الناس من يُعْتَذَرُ عنه.

موقف الصحابة مع أبي بكر الصديق:

الاعتذار عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.

الاعتذار عن ابن حبان صاحب الصحيح.

الاعتذار عن قتادة بن دعامة السدوسي

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الحكم على الناس له اداباه وشروطه، وفي اغلب الاحيان لا تتوفر ربع الشروط الموجودة اعلاه وان لم يتوفر ولوشرط واحد وفي اغلب الحالات لا يتوفر اوووول شرط

حينها لاحق لك في الحكم على الناس

فرق كبير بين انتقاذ كلمات انسان ما لم تعجبك وبين ان تحكم على انسان من دون وجه حق

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه