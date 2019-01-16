hany136
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من أهم فوائد الرمان للصحة كما أثبتتها الأبحاث:
1، يعمل علي انخفاض خطر الاصابة بأمراض القلب المختلفه وكذلك الشرايين والسكتات الدماغيه والقلبية ،
حيث وجدت فيه مادة تشبه تأثير هرمون الاستروجين بالجسم ، مما يفيد في انقاص الأمراض المرتبطة حدوثها بانقطاع الطمث مثل هشاشة العظام.
2، التقليل من نمو الخلايا السرطانية مما يؤدي الي انخفاض خطر الاصابة بامراض السرطان، مثل سرطان البروستات وايضا سرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية.
3، يخفف من أعراض الإسهال المزمن وتقوية المناعة.
4،يقوم بتخفيض نسبة الكولسترول بالدم وايضا الضغط المرتفع.
5، يساعد في السيطرة على زيادة الوزن وعمليات تخفيض الوزن.
6، ايضا يكافح التهابات المفاصل وتلف الخلايا ،
حيث أثبتت آخر للدراسات ان من فوائد الرمان احتوائه على أنزيم يقوم بتخفيض وإبطاء تلف الغضاريف.
7،يعمل علي الوقاية من مرض السكري.
8، ومن فوائد الرمان للبشره انه يحافظ علي نضارتها وحمايتها حيث يكون له دور كبير في تعزيز امتصاص فيتامين D وذلك عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه.
1، يعمل علي انخفاض خطر الاصابة بأمراض القلب المختلفه وكذلك الشرايين والسكتات الدماغيه والقلبية ،
حيث وجدت فيه مادة تشبه تأثير هرمون الاستروجين بالجسم ، مما يفيد في انقاص الأمراض المرتبطة حدوثها بانقطاع الطمث مثل هشاشة العظام.
2، التقليل من نمو الخلايا السرطانية مما يؤدي الي انخفاض خطر الاصابة بامراض السرطان، مثل سرطان البروستات وايضا سرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية.
3، يخفف من أعراض الإسهال المزمن وتقوية المناعة.
4،يقوم بتخفيض نسبة الكولسترول بالدم وايضا الضغط المرتفع.
5، يساعد في السيطرة على زيادة الوزن وعمليات تخفيض الوزن.
6، ايضا يكافح التهابات المفاصل وتلف الخلايا ،
حيث أثبتت آخر للدراسات ان من فوائد الرمان احتوائه على أنزيم يقوم بتخفيض وإبطاء تلف الغضاريف.
7،يعمل علي الوقاية من مرض السكري.
8، ومن فوائد الرمان للبشره انه يحافظ علي نضارتها وحمايتها حيث يكون له دور كبير في تعزيز امتصاص فيتامين D وذلك عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه.