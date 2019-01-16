طرق طبيعية تُبعد الحشرات المزعجة عن منزلك

إن الحشرات نافعة للبيئة على نحو أو بآخر وغير ممكن التنازل عنها ولكنها ليست مكان ترحيب في البيت لكونها مزعجة ومقرفة من وقت لآخر.وغالبا ما يسارع الإنس إلى شراء المبيدات الضرورية للتخلص من الحشرات والتي تتضمن على عناصر تضر بالإنسان والحيوانات الأليفة. ولكن هنالك أساليب أفضل لمنع الحشرات من الدخول إلى البيت بلا الاحتياج لاستعمال المواد الكيميائية المؤذية بالصحة.وتعد الأعشاب إحدى أفضل الأساليب للتخلص من الحشرات، حيث يبقى الكثير من الأعشاب المعروفة بأنها تفرز مواد طاردة للحشرات. على طريق المثال، رائحة الأعشاب العطرية.ويعتبر النمل من الحشرات المتطفلة الأكثر شيوعا في البيت. وأسهل أسلوب للتعامل معها تكون بواسطة بخ عصير الليمون أو الخل في أركان البيت. ذلك إضافة إلى النعناع والأعشاب العطرية الفعالة التي تبقي النمل بعيدا عن البيت، حيث يمكن وضع عدد يسير من أوراق تلك النباتات على حواف النوافذ أو حتى زرعها في مواجهة البيت.كما يمكن زراعة الأرجواني الزهر purple flower ونبتات الفلفل الحار التي تعتبر أدنى عطرية ولكن من الممكن أن تأخذ دورا في إبعاد الحشرات عن البيت.وإن كنت ترغب في الاستحواذ على ليلة شاغرة من البعوض المزعج، فعليك بوضع الليمون وأوراق الليمون على شرفة البيت فضلا على ذلك بلسم الليمون الذي يزرع في الحدائق، وهو يشبه النعناع ومن الممكن وضعه أيضاً على الجلد لصد الحشرات القارضة.كما يصد النعناع إلى حاجز عظيم أي شيء، والأمر يشمل الذباب. وثمة مجموعة من الأعشاب المذكورة بالأعلى النافعة ايضا في طرد الذباب، فضلا على ذلك الريحان وإكليل الجبل والخزامى.ويقال أن النفتالين ذا الرائحة الغريبة يُعد الكيفية الأكثر شيوعا في طرد حشرات الملابس، حيث يتم وضعه بين الملابس. ولكن ثمة أسلوب طفيفة وأفضل للدفاع عن الألبسة من العت، وهي أن تضع كيسا صغيرا يحوي الخزامى (اللاوندة) والنعناع وإكليل الجبل والقرنفل والقرفة في خزانتك، وبالتالي تتخلص من حشرات الألبسة وتحصل على رائحة عطرية جميلة ايضاً.وثمة أشياء أخرى تَستطيع القيام بها في منزلك لحماية وحفظ النظافة ومنح اجتياح الحشرات، حيث يلزم استظهار المأكولات والمشروبات مقفلة بإحكام حاد، مثل السكر والدقيق. وايضاً غسل الأطباق الملوثة على نحو دائم والحفاظ على نظافة البنوك الصحية في الحمامات.