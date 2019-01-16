Slimaneadrar01
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علاج حب الشبـــــــــــــــــاب
هناك عدة عوامل تتكامل وتؤدى إلى ظهور حب الشباب أهمهاالعوامل الهرمونية والميكروبية والوراثية :
- العوامل الهرمونية : إن وجود غدد دهنية نشيطة شرط أساسى لظهور حب الشباب الذى يصيب الغددالدهنية النشيطة فقط وقد ثبت علميا أن الهرمون الذكرى وهو الأندروجين هو الهرمون المنبه للغدد الدهنية فى الذكور وفى الإناث أيضا ومصادره هى الخصيتان فى الذكور والمبيضان والغدة فوق الكلوية فى الإناث.
ومن الملاحظ أن حب الشباب لا يصيب المرضى الذين يعانون من نقص فى إفراز هرمون الذكورة بينما يبدأ فى الظهور بعد بدء العلاج التعويضى بذلك الهرمون ويلاحظ انتكاس المرض فى الفتيات مع كل دورة طمثية .
- العوامل الميكروبية : تعيش بعض الميكروبات بصفة طبيعية على سطح الجلد وفى فوهات الجريبات الشعرية الدهنية وهى تتعايش مع الإنسان ولا تسبب له متاعب فى العادة ويعيش أحد تلك الميكروبات داخل فوهة الغدة الدهنية ويتكاثر مع زيادة الإفرازات الدهنية وينتج ذلك الميكروب عند تكاثره مواد التهابية تنفذ من الجريبة فتسبب التهابات حولها.
- العوامل الوراثية : لوحظ فى كثير من الحالات أن المصاب بحبالشباب ينحدر من أبوين كان قد أصيب أحدهما أو كلاهما المرض كما لوحظ وجود استعداد خاص للإصابة بالمرض لدى بعض الأسر.
- العوامل الغذائية : لم يثبت وجود علاقة بين الإكثار من تناول المواد الدهنية والمأكولات الدسمة والشيكولاتة وظهور أو زيادة حدة حب الشباب- كما كان يعتقد فى الماضى لذلك لا داعى لامتناعمرضى حب الشباب عن تناول تلك الأصناف .
- حب الشباب
يظهر على المناطق المصابة مثل الوجه والجذع والذراعيين وهو خليط من أشكال عديدة مثل : الرأسالسوداء وهى الكوميدون وتظهر على هيئة نقطة سوداء فإذا ضغط عليها برزت على شكل دويدة بيضاء يميل لونها للصفرة ذات رأس أسود وهناك أيضا نوع أصغر يسمى الرأس البيضاء . 1. حبيبات حمراء صغيرة
2. بثرات صديدية صفراء تظهر على رأس الحبيبات
3. خراج مؤلمة
4. أكياس عميقة
هناك عدة عوامل تتكامل وتؤدى إلى ظهور حب الشباب أهمهاالعوامل الهرمونية والميكروبية والوراثية :
- العوامل الهرمونية : إن وجود غدد دهنية نشيطة شرط أساسى لظهور حب الشباب الذى يصيب الغددالدهنية النشيطة فقط وقد ثبت علميا أن الهرمون الذكرى وهو الأندروجين هو الهرمون المنبه للغدد الدهنية فى الذكور وفى الإناث أيضا ومصادره هى الخصيتان فى الذكور والمبيضان والغدة فوق الكلوية فى الإناث.
ومن الملاحظ أن حب الشباب لا يصيب المرضى الذين يعانون من نقص فى إفراز هرمون الذكورة بينما يبدأ فى الظهور بعد بدء العلاج التعويضى بذلك الهرمون ويلاحظ انتكاس المرض فى الفتيات مع كل دورة طمثية .
- العوامل الميكروبية : تعيش بعض الميكروبات بصفة طبيعية على سطح الجلد وفى فوهات الجريبات الشعرية الدهنية وهى تتعايش مع الإنسان ولا تسبب له متاعب فى العادة ويعيش أحد تلك الميكروبات داخل فوهة الغدة الدهنية ويتكاثر مع زيادة الإفرازات الدهنية وينتج ذلك الميكروب عند تكاثره مواد التهابية تنفذ من الجريبة فتسبب التهابات حولها.
- العوامل الوراثية : لوحظ فى كثير من الحالات أن المصاب بحبالشباب ينحدر من أبوين كان قد أصيب أحدهما أو كلاهما المرض كما لوحظ وجود استعداد خاص للإصابة بالمرض لدى بعض الأسر.
- العوامل الغذائية : لم يثبت وجود علاقة بين الإكثار من تناول المواد الدهنية والمأكولات الدسمة والشيكولاتة وظهور أو زيادة حدة حب الشباب- كما كان يعتقد فى الماضى لذلك لا داعى لامتناعمرضى حب الشباب عن تناول تلك الأصناف .
- حب الشباب
يظهر على المناطق المصابة مثل الوجه والجذع والذراعيين وهو خليط من أشكال عديدة مثل : الرأسالسوداء وهى الكوميدون وتظهر على هيئة نقطة سوداء فإذا ضغط عليها برزت على شكل دويدة بيضاء يميل لونها للصفرة ذات رأس أسود وهناك أيضا نوع أصغر يسمى الرأس البيضاء . 1. حبيبات حمراء صغيرة
2. بثرات صديدية صفراء تظهر على رأس الحبيبات
3. خراج مؤلمة
4. أكياس عميقة