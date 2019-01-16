علاج حب الشبـــــــــــــــــاب

ومن الملاحظ أن حب الشباب لا يصيب المرضى الذين يعانون من نقص فى إفراز هرمون الذكورة بينما يبدأ فى الظهور بعد بدء العلاج التعويضى بذلك الهرمون ويلاحظ انتكاس المرض فى الفتيات مع كل دورة طمثية .

- العوامل الوراثية : لوحظ فى كثير من الحالات أن المصاب بحبالشباب ينحدر من أبوين كان قد أصيب أحدهما أو كلاهما المرض كما لوحظ وجود استعداد خاص للإصابة بالمرض لدى بعض الأسر.

- العوامل الغذائية : لم يثبت وجود علاقة بين الإكثار من تناول المواد الدهنية والمأكولات الدسمة والشيكولاتة وظهور أو زيادة حدة حب الشباب- كما كان يعتقد فى الماضى لذلك لا داعى لامتناعمرضى حب الشباب عن تناول تلك الأصناف .

- حب الشباب