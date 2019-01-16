كيفية تجهيز منزلك لاستقبال الربيع

احمد محمد محمد
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يعد فصل الربيع من أجمل فصول العام، هو مصدر للبهجة تبدأ معدلات الحرارة في الإعتدال يحرص الكثيرين على استقبال ذلك الفصل بفعل بعض الاختلافات البسيطة داخل البيت فتغير الأماكن المحيطة بالشخص ينعكس تمامًا على الوضعية النفسية والمزاجية للفرد لهذا سنقدم مجموعة من الإرشادات لـ إعداد منزلك لاستقبال الربيع:
1- إعداد المطبخ:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
بالتأكيد المطبخ هو الموضع الأكثر جلبًا للبكتيريا والميكروبات لهذا لا مفر من الانتباه بتطهير المطبخ نحو دخول الربيع مع مستهل فتح النوافذ متكرر كل يومًا لتنظيف الموضع و تنقية الرياح و الحرص على تحول المفارش والستائر والبدء بوضع نباتات الربيع الجميلة في مطبخك منها ريحان القرفة والرزماري و النعناع والزعتر البري ليضيف لمطبخ روح وبهجة.
2- تطهير الحمام:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
طبعا نحو استقبال الفصل الحديث لا مفر من عمل حملة تطهرية للبيت ككل تَستطيع الاستعانة بسائل الصابون والبدء في تطهير أرية وحوائط الحمام و تغين المناشف وأدوات الإغتسال من أجل المساعدة على إيقاف العفن، ثمة أيضًا بعض النباتات المناسبة للحمام كالصبار وبعض نباتات الظل تضيف شكل أنيق وبهجة إلى حمامك.
3- حجرة السبات:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
بالتأكيد تتطلب هذه القاعة عناية واهتمام خاص في فصل الربيع مثلا البدء بتغير الأوعية والمفروشات ووضع المفروشات المبهجة ذات الألوان الفاتحة و الانتباه بتحديث الحجرة بوضع زهور الربيع كالياسيمن و الجارونيا واللافندر وغيرها من النباتات الجميلة يمكن التعرف عليها من هنا
4- حجرة القٌعود:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
هي القاعة الرئيسية بالبيت يحرص الجميع على القٌعود فيها لهذا لاب من المراعاة بها على نحو زائد غالبًا ما تنتشر الجراثيم والميكروبات على الأسطح والطاولات الضئيلة لا مفر من مسح الأسطح والأرضيايات على نحو موائم مع إضافة الزهور والنباتات الخضراء للعمل على تنقية الأحوال الجوية و لتضيف طقس وشكل ربيعي لبيت و تشعين حينها بالبهجة، مع الإهتمام بتغير الفازات لتناسب أحوال جوية الربيع تَستطيع رؤية أساليب عمل الفازات الرائعة من هنا
5- قاعة الأطفال:
من القاعات التي لابد فيها بالشعور بالبهجة غالبًا لا تستطيعين وضع الزهور والنباتات لأن الناشئين سوف يعبثون بها ولكنك تستطيعن عمل أنواع وديكورات رائعة لتناسب الناشئين مثلا تبدل شكل أوعية السرير لحيوانات محببة لهم أو رسم رسومات حديثة على الحوائط و تحول لون الحجرة.
1- إعداد المطبخ:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
بالتأكيد المطبخ هو الموضع الأكثر جلبًا للبكتيريا والميكروبات لهذا لا مفر من الانتباه بتطهير المطبخ نحو دخول الربيع مع مستهل فتح النوافذ متكرر كل يومًا لتنظيف الموضع و تنقية الرياح و الحرص على تحول المفارش والستائر والبدء بوضع نباتات الربيع الجميلة في مطبخك منها ريحان القرفة والرزماري و النعناع والزعتر البري ليضيف لمطبخ روح وبهجة.
2- تطهير الحمام:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
طبعا نحو استقبال الفصل الحديث لا مفر من عمل حملة تطهرية للبيت ككل تَستطيع الاستعانة بسائل الصابون والبدء في تطهير أرية وحوائط الحمام و تغين المناشف وأدوات الإغتسال من أجل المساعدة على إيقاف العفن، ثمة أيضًا بعض النباتات المناسبة للحمام كالصبار وبعض نباتات الظل تضيف شكل أنيق وبهجة إلى حمامك.
3- حجرة السبات:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
بالتأكيد تتطلب هذه القاعة عناية واهتمام خاص في فصل الربيع مثلا البدء بتغير الأوعية والمفروشات ووضع المفروشات المبهجة ذات الألوان الفاتحة و الانتباه بتحديث الحجرة بوضع زهور الربيع كالياسيمن و الجارونيا واللافندر وغيرها من النباتات الجميلة يمكن التعرف عليها من هنا
4- حجرة القٌعود:
كيف تجهزي منزلك لاستقبال الربيع
هي القاعة الرئيسية بالبيت يحرص الجميع على القٌعود فيها لهذا لاب من المراعاة بها على نحو زائد غالبًا ما تنتشر الجراثيم والميكروبات على الأسطح والطاولات الضئيلة لا مفر من مسح الأسطح والأرضيايات على نحو موائم مع إضافة الزهور والنباتات الخضراء للعمل على تنقية الأحوال الجوية و لتضيف طقس وشكل ربيعي لبيت و تشعين حينها بالبهجة، مع الإهتمام بتغير الفازات لتناسب أحوال جوية الربيع تَستطيع رؤية أساليب عمل الفازات الرائعة من هنا
5- قاعة الأطفال:
من القاعات التي لابد فيها بالشعور بالبهجة غالبًا لا تستطيعين وضع الزهور والنباتات لأن الناشئين سوف يعبثون بها ولكنك تستطيعن عمل أنواع وديكورات رائعة لتناسب الناشئين مثلا تبدل شكل أوعية السرير لحيوانات محببة لهم أو رسم رسومات حديثة على الحوائط و تحول لون الحجرة.