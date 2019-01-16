السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة

آداب النصيحة .

ما هي الخطوط العريضة في كيفية إسداء النصيحة ؟ وهل تكون على إنفراد أم أمام الملأ ؟ ومن المؤهل لذلك ؟

- أن يكون دافعه في النصيحة محبة الخير لأخيه المسلم ، وكراهة أن يصيبه الشر ، قال ابن رجب رحمه الله :

- أن يكون مخلصا فيها ، يبتغي بها وجه الله ، فلا يريد بها إظهار العلو والارتفاع على أخيه .

- أن تكون تلك النصيحة خالية من الغش والخيانة ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :" النصح هو الإخلاص في الشيء وعدم الغش والخيانة فيه .

- ألا يريد بالنصيحة التعيير والتبكيت ،

- أن تكون النصيحة بروح الأخوة والمودة ، لا تعنيف فيها ولا تشديد ،

- أن تكون بعلم وبيان وحجة ،

- أن تكون في السر ،

- أن يختار الناصح أحسن العبارات ، ويتلطف بالمنصوح ، ويلين له القول .

- أن يصبر الناصح على ما قد يلحقه من أذى بسبب نصحه .

- كتمان السر ، وستر المسلم ، وعدم التعرض لعرضه ، فالناصح رفيق شفيق محب للخير راغب في الستر .

- أن يتحرى ويتثبت قبل النصيحة ، ولا يأخذ بالظن ، حتى لا يتهم أخاه بما ليس فيه .

- أن يختار الوقت المناسب للنصيحة .

- أن يكون الناصح عاملاً بما يأمر الناس به ، وتاركاً لما ينهى الناس عنه ،