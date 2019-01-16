ماغيكاي تشان
:: عضو بارز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
آداب وضوابط في الرد على المخالف
يجب قبل الشروع في الرد على المخالف – سواء كان مشافهة أو كتابة – أن تراعى الآداب والضوابط الشرعية حتى يؤتي الرد ثمرته المطلوبة ولا يؤدي إلى مفاسد شرعية تربو على مفاسد ترك الرد.
ومن أهم هذه الضوابط والآداب ما يلي:
أولاً: اتصاف الرَّاد بالعلم الشرعي الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في المسألة المراد الرد عليها ومناقشتها، وأن يكون الكلام بعلم ودليل ومأخذ صحيح في الاستدلال؛ ومن ذلك التوثق والتثبت من كلام المردود عليه من كتبه أو كلامه لا من الظنون وكلام الناس، ومن ذلك تحديد موضع النزاع وتحريره.
ثانياً: اتصاف الرَّاد بالإخلاص والتجرد لله تعالى في رده وبعده عن الهوى والعصبية والتشفي، وهذا يلزم عليه أشياء كثيرة، من أهمها: العدل مع المخالف وإنصافه وتجنب ظلمه وإهدار حقه وما عنده من المحاسن، وهذا يقتضي الحذر من الهوى والتعصب الأعمى.
وقد ذكر الشوكاني – رحمه الله – بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم العدل والإنصاف، فقال: “واعلم أن أسباب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جداً، منها:
(أ) نشأة طالب العلم في بيئة تمذهب أهلها بمذهب معين، أو تلقوا عن عالم مخصوص، فيتعصب ولا ينصف.
(ب) حب الشرف والمال، ومداراة أهل الوجاهة والسلطان، والتماس ما عندهم، فيقول ما يناسبهم ولا ينصف.
(ج) الخوض في الجدال والمراء مع أهل العلم، والتعرض للمناظرات، وطلب الظهور والغلبة، فيقوى تعصبه لما أيده ولا ينصف.
(د) الميل لمذهب الأقرباء، والبحث عن الحجج المؤيدة له، للمباهاة بعلم أقربائه، فيتعصب حتى لخطئهم ولا ينصف.
(هـ) الحرج من الناس في الرجوع عن فتوى قالها، أو قول أيده واشتهر عنه، ثم تبين بطلانه، فيتعصب دفعاً للحرج ولا ينصف.
(و) الزلة في المناظرة مع من هو أصغر سناً، أو أقل علماً وشهرةً، تجعله يتعصب للخطأ ولا ينصف.
(ز) التعلق بقواعد معينة يصحّح ما وافقها، ويخطّئ ما خالفها، وهي نفسها غير مسلمة على الإطلاق، فيتعصب بالبناء عليها ولا ينصف.
(ح) اعتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب؛ لأنه سيجد ما يؤيد المذهب باستبعاد دليل المخالف، فيتعصب ولا ينصف.
(ط) الاعتماد في الجرح والتعديل على كتب المتعصبين، إذ يعدلون الموافق ويجرحون المخالف، فمن بنى على كتبهم يتعصب ولا ينصف.
(ي) التنافس بين المتقاربَين في الفضيلة أو المنزلة، قد يدفع أحدهما لتخطئة صواب الآخر تعصباً ومجانبةً للإنصاف.
(ك) الاعتماد على الآراء والأقوال – من علم الرأي – المخلوطة بعلوم الاجتهاد، كأصول الفقه، ما يترتب عليه تعصب للرأي وخروج عن الانصاف”[1].
• والإخلاص يقتضي الحذر من الكيل بمكيالين: مكيال للنفس يستوفي فيه، ومكيال للمخالف يخسَره فيه ويبخسه حقه.
“فعند تقويم مواقف الرجال كم نستنكر سلوكاً لرجل نخالفه، ثم تمر السنون، ويدور الزمان دورته، ويصدر نفس السلوك في موقف مشابه من رجل نحبه ونتفق معه، فنعلل له ونبرر ونحسن الظن، بل نكبر حكمته التي قد لا تدركها عقولنا! لماذا نقبل الشيء نفسه من امرئ ونعده عيباً في غيره؟!
قد تجد بعض الناس يبالغون في حب امرئ ومديحه، وقد لا يتركون شرفاً في الدنيا إلّا وينسبونه إليه، وتمر أقدار، وبالخلطة والمعايشة الطويلة في السفر والحضر، والتعامل بالدرهم والدينار؛ يغدو المادح قادحاً، والمزكّي جارحاً، والممدوح مذموماً.. صور كثيرة من هذه الأصناف نشهدها في بعض الوعّاظ والخطباء والموجّهين والناصحين الذين يرون فيما يقومون به واجباً شرعياً لا يسكت عنه، فإذا ألقيت النصيحة والموعظة إليه وطرقت سمعه وانهالت التعليمات عليه؛ صار ذلك من سوء الأدب أو سوء الظن به، أو الظلم والتجريح المنهي عنه شرعاً.. نرى ذلك في الشرح لعيوب الناس ونواياهم، ويسمى تشريحه هذا تقويماً وتعديلاً، فإذا وضع هو على المشرحة والتقويم سماها غيبة ونميمة، وعدم ستر العيوب بالنصيحة سراً...”[2]، وغيرها من صور الكيل بمكيالين.
• والإخلاص يقتضي حرص الرّاد على سلامة قلبه نحو المخالف، وأن يحذر من التشفي في الرد والخصومة؛
لأن الإخلاص يقتضي حب الخير للناس والرحمة والشفقة بهم، وهذا شأن أهل السنة والأتباع المخلصين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: “وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق”[3]، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: “أرحم أمتي بأمتي أبو بكر”[4]، وهذا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر عن نفسه أنه يحب الخير للمسلمين في كل مكان ولو لم يكن يعرفهم أو ينتفع بالخير الذي أصابهم.
فعن ابن بريدة الأسلمي قال: “شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وإن فيّ ثلاث خصال: إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبداً، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة”[5].
ثالثاً: الحذر من ردود الأفعال التي قد تذهب بالرّاد إلى طرف آخر مقابل للمردود عليه، متجاوزاً حد التوسط والتوازن والاعتدال.
رابعاً: قبول ما يظهر على لسان المخالف من الحق والفرح به وبإصابته للحق ورد الباطل من كلامه وتفنيده.
قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلماتٍ جوامع، فكان مما أوصاه به أن قال: “... ومن أتاك بحق فأقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً، ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريباً حبيباً”[6].
ويقول الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في وصاياه للدعاة: “التزم الإنصاف الأدبي بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل، وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه، ولا تتخذ الوقائع العارضة منهية لحال الشخص، وباتخاذها رصيداً ينفق منه الجراح في الثّلب والطعن، وأن تدعو له بالهداية. أما التزيد عليه، وأما البحث عن هفواته، وتصيدها، فذنوب مضافة أخرى.والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين”[7].
خامساً: لا يؤخذ المخالف بلازم قوله؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب.
أي أن ما يلزم على كلام المخالف من لوازم باطلة لا يجوز أن تنسب إليه بمجرد أنها من لوازم قوله؛ فإن هذا من الظلم، كمن يلزم من أحل النبيذ بلازم قوله، وهو استحلال ما حرّم الله عزّ وجلّ، أو من لم ير الجمع بين الصلاتين في السفر بأنه يرد السنة ويهجرها. ولا يلزم أحد بلازم قوله حتى يتبناه صراحة ويعبّر عنه بنفسه، أو أن يسأل فيجيب فيكون منطوق لسانه حجة عليه. وإنما يستخدم ذكر لوازم الأقوال لإبطالها، وبيان غلط وتناقض المردود عليه لكي يتراجع عن كلامه.
يقول ابن حزم – رحمه الله تعالى -: “وأمّا من كفّر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً، بل قد أحسن، إذ قد فر من الكفر... فصح أنه لا يكفر أحد إلّا بنفس قوله، ونص معتقده، ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به منهجه، لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط”[8].
سادساً: الحرص في نقد المخالف على وصف مقالته والرد عليها، دون التعرض لشخصه أو نيته ومقصده، إلا إذا ظهرت قرائن قوية تدل على فساد النية وخبث الطوية.
سابعاً: الاعتنــاء الشديد بالدقــة في التعبير والإفهام – سواء كان مشافهة أو كتابة – والبعد في الردود عن الألفاظ الغريبة الغامضة، أو الحمالة؛ حتى لا يفهم كلام الراد على غير ما أراد.
المصدر: آداب وضوابط في الرد على المخالف
أرجو الافاذة ان شاء الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
آداب وضوابط في الرد على المخالف
يجب قبل الشروع في الرد على المخالف – سواء كان مشافهة أو كتابة – أن تراعى الآداب والضوابط الشرعية حتى يؤتي الرد ثمرته المطلوبة ولا يؤدي إلى مفاسد شرعية تربو على مفاسد ترك الرد.
ومن أهم هذه الضوابط والآداب ما يلي:
أولاً: اتصاف الرَّاد بالعلم الشرعي الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في المسألة المراد الرد عليها ومناقشتها، وأن يكون الكلام بعلم ودليل ومأخذ صحيح في الاستدلال؛ ومن ذلك التوثق والتثبت من كلام المردود عليه من كتبه أو كلامه لا من الظنون وكلام الناس، ومن ذلك تحديد موضع النزاع وتحريره.
ثانياً: اتصاف الرَّاد بالإخلاص والتجرد لله تعالى في رده وبعده عن الهوى والعصبية والتشفي، وهذا يلزم عليه أشياء كثيرة، من أهمها: العدل مع المخالف وإنصافه وتجنب ظلمه وإهدار حقه وما عنده من المحاسن، وهذا يقتضي الحذر من الهوى والتعصب الأعمى.
وقد ذكر الشوكاني – رحمه الله – بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم العدل والإنصاف، فقال: “واعلم أن أسباب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جداً، منها:
(أ) نشأة طالب العلم في بيئة تمذهب أهلها بمذهب معين، أو تلقوا عن عالم مخصوص، فيتعصب ولا ينصف.
(ب) حب الشرف والمال، ومداراة أهل الوجاهة والسلطان، والتماس ما عندهم، فيقول ما يناسبهم ولا ينصف.
(ج) الخوض في الجدال والمراء مع أهل العلم، والتعرض للمناظرات، وطلب الظهور والغلبة، فيقوى تعصبه لما أيده ولا ينصف.
(د) الميل لمذهب الأقرباء، والبحث عن الحجج المؤيدة له، للمباهاة بعلم أقربائه، فيتعصب حتى لخطئهم ولا ينصف.
(هـ) الحرج من الناس في الرجوع عن فتوى قالها، أو قول أيده واشتهر عنه، ثم تبين بطلانه، فيتعصب دفعاً للحرج ولا ينصف.
(و) الزلة في المناظرة مع من هو أصغر سناً، أو أقل علماً وشهرةً، تجعله يتعصب للخطأ ولا ينصف.
(ز) التعلق بقواعد معينة يصحّح ما وافقها، ويخطّئ ما خالفها، وهي نفسها غير مسلمة على الإطلاق، فيتعصب بالبناء عليها ولا ينصف.
(ح) اعتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب؛ لأنه سيجد ما يؤيد المذهب باستبعاد دليل المخالف، فيتعصب ولا ينصف.
(ط) الاعتماد في الجرح والتعديل على كتب المتعصبين، إذ يعدلون الموافق ويجرحون المخالف، فمن بنى على كتبهم يتعصب ولا ينصف.
(ي) التنافس بين المتقاربَين في الفضيلة أو المنزلة، قد يدفع أحدهما لتخطئة صواب الآخر تعصباً ومجانبةً للإنصاف.
(ك) الاعتماد على الآراء والأقوال – من علم الرأي – المخلوطة بعلوم الاجتهاد، كأصول الفقه، ما يترتب عليه تعصب للرأي وخروج عن الانصاف”[1].
• والإخلاص يقتضي الحذر من الكيل بمكيالين: مكيال للنفس يستوفي فيه، ومكيال للمخالف يخسَره فيه ويبخسه حقه.
“فعند تقويم مواقف الرجال كم نستنكر سلوكاً لرجل نخالفه، ثم تمر السنون، ويدور الزمان دورته، ويصدر نفس السلوك في موقف مشابه من رجل نحبه ونتفق معه، فنعلل له ونبرر ونحسن الظن، بل نكبر حكمته التي قد لا تدركها عقولنا! لماذا نقبل الشيء نفسه من امرئ ونعده عيباً في غيره؟!
قد تجد بعض الناس يبالغون في حب امرئ ومديحه، وقد لا يتركون شرفاً في الدنيا إلّا وينسبونه إليه، وتمر أقدار، وبالخلطة والمعايشة الطويلة في السفر والحضر، والتعامل بالدرهم والدينار؛ يغدو المادح قادحاً، والمزكّي جارحاً، والممدوح مذموماً.. صور كثيرة من هذه الأصناف نشهدها في بعض الوعّاظ والخطباء والموجّهين والناصحين الذين يرون فيما يقومون به واجباً شرعياً لا يسكت عنه، فإذا ألقيت النصيحة والموعظة إليه وطرقت سمعه وانهالت التعليمات عليه؛ صار ذلك من سوء الأدب أو سوء الظن به، أو الظلم والتجريح المنهي عنه شرعاً.. نرى ذلك في الشرح لعيوب الناس ونواياهم، ويسمى تشريحه هذا تقويماً وتعديلاً، فإذا وضع هو على المشرحة والتقويم سماها غيبة ونميمة، وعدم ستر العيوب بالنصيحة سراً...”[2]، وغيرها من صور الكيل بمكيالين.
• والإخلاص يقتضي حرص الرّاد على سلامة قلبه نحو المخالف، وأن يحذر من التشفي في الرد والخصومة؛
لأن الإخلاص يقتضي حب الخير للناس والرحمة والشفقة بهم، وهذا شأن أهل السنة والأتباع المخلصين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: “وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق”[3]، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: “أرحم أمتي بأمتي أبو بكر”[4]، وهذا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر عن نفسه أنه يحب الخير للمسلمين في كل مكان ولو لم يكن يعرفهم أو ينتفع بالخير الذي أصابهم.
فعن ابن بريدة الأسلمي قال: “شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وإن فيّ ثلاث خصال: إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبداً، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة”[5].
ثالثاً: الحذر من ردود الأفعال التي قد تذهب بالرّاد إلى طرف آخر مقابل للمردود عليه، متجاوزاً حد التوسط والتوازن والاعتدال.
رابعاً: قبول ما يظهر على لسان المخالف من الحق والفرح به وبإصابته للحق ورد الباطل من كلامه وتفنيده.
قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلماتٍ جوامع، فكان مما أوصاه به أن قال: “... ومن أتاك بحق فأقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً، ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريباً حبيباً”[6].
ويقول الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في وصاياه للدعاة: “التزم الإنصاف الأدبي بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل، وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه، ولا تتخذ الوقائع العارضة منهية لحال الشخص، وباتخاذها رصيداً ينفق منه الجراح في الثّلب والطعن، وأن تدعو له بالهداية. أما التزيد عليه، وأما البحث عن هفواته، وتصيدها، فذنوب مضافة أخرى.والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين”[7].
خامساً: لا يؤخذ المخالف بلازم قوله؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب.
أي أن ما يلزم على كلام المخالف من لوازم باطلة لا يجوز أن تنسب إليه بمجرد أنها من لوازم قوله؛ فإن هذا من الظلم، كمن يلزم من أحل النبيذ بلازم قوله، وهو استحلال ما حرّم الله عزّ وجلّ، أو من لم ير الجمع بين الصلاتين في السفر بأنه يرد السنة ويهجرها. ولا يلزم أحد بلازم قوله حتى يتبناه صراحة ويعبّر عنه بنفسه، أو أن يسأل فيجيب فيكون منطوق لسانه حجة عليه. وإنما يستخدم ذكر لوازم الأقوال لإبطالها، وبيان غلط وتناقض المردود عليه لكي يتراجع عن كلامه.
يقول ابن حزم – رحمه الله تعالى -: “وأمّا من كفّر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً، بل قد أحسن، إذ قد فر من الكفر... فصح أنه لا يكفر أحد إلّا بنفس قوله، ونص معتقده، ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به منهجه، لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط”[8].
سادساً: الحرص في نقد المخالف على وصف مقالته والرد عليها، دون التعرض لشخصه أو نيته ومقصده، إلا إذا ظهرت قرائن قوية تدل على فساد النية وخبث الطوية.
سابعاً: الاعتنــاء الشديد بالدقــة في التعبير والإفهام – سواء كان مشافهة أو كتابة – والبعد في الردود عن الألفاظ الغريبة الغامضة، أو الحمالة؛ حتى لا يفهم كلام الراد على غير ما أراد.
المصدر: آداب وضوابط في الرد على المخالف
أرجو الافاذة ان شاء الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه