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لام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

آداب وضوابط في الرد على المخالف

أولاً:

اتصاف الرَّاد بالعلم الشرعي الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في المسألة المراد الرد عليها ومناقشتها، وأن يكون الكلام بعلم ودليل ومأخذ صحيح في الاستدلال؛ ومن ذلك التوثق والتثبت من كلام المردود عليه من كتبه أو كلامه لا من الظنون وكلام الناس، ومن ذلك تحديد موضع النزاع وتحريره.

ثانياً:

اتصاف الرَّاد بالإخلاص والتجرد لله تعالى في رده وبعده عن الهوى والعصبية والتشفي، وهذا يلزم عليه أشياء كثيرة، من أهمها: العدل مع المخالف وإنصافه وتجنب ظلمه وإهدار حقه وما عنده من المحاسن، وهذا يقتضي الحذر من الهوى والتعصب الأعمى.

(أ) نشأة طالب العلم في بيئة تمذهب أهلها بمذهب معين، أو تلقوا عن عالم مخصوص، فيتعصب ولا ينصف.

(ب) حب الشرف والمال، ومداراة أهل الوجاهة والسلطان، والتماس ما عندهم، فيقول ما يناسبهم ولا ينصف.

(ج) الخوض في الجدال والمراء مع أهل العلم، والتعرض للمناظرات، وطلب الظهور والغلبة، فيقوى تعصبه لما أيده ولا ينصف.

(د) الميل لمذهب الأقرباء، والبحث عن الحجج المؤيدة له، للمباهاة بعلم أقربائه، فيتعصب حتى لخطئهم ولا ينصف.

(هـ) الحرج من الناس في الرجوع عن فتوى قالها، أو قول أيده واشتهر عنه، ثم تبين بطلانه، فيتعصب دفعاً للحرج ولا ينصف.

(و) الزلة في المناظرة مع من هو أصغر سناً، أو أقل علماً وشهرةً، تجعله يتعصب للخطأ ولا ينصف.

(ز) التعلق بقواعد معينة يصحّح ما وافقها، ويخطّئ ما خالفها، وهي نفسها غير مسلمة على الإطلاق، فيتعصب بالبناء عليها ولا ينصف.

(ح) اعتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب؛ لأنه سيجد ما يؤيد المذهب باستبعاد دليل المخالف، فيتعصب ولا ينصف.

(ط) الاعتماد في الجرح والتعديل على كتب المتعصبين، إذ يعدلون الموافق ويجرحون المخالف، فمن بنى على كتبهم يتعصب ولا ينصف.

(ي) التنافس بين المتقاربَين في الفضيلة أو المنزلة، قد يدفع أحدهما لتخطئة صواب الآخر تعصباً ومجانبةً للإنصاف.

(ك) الاعتماد على الآراء والأقوال – من علم الرأي – المخلوطة بعلوم الاجتهاد، كأصول الفقه، ما يترتب عليه تعصب للرأي وخروج عن الانصاف”[1].

• والإخلاص يقتضي الحذر من الكيل بمكيالين: مكيال للنفس يستوفي فيه، ومكيال للمخالف يخسَره فيه ويبخسه حقه.

• والإخلاص يقتضي حرص الرّاد على سلامة قلبه نحو المخالف، وأن يحذر من التشفي في الرد والخصومة؛

ثالثاً:

الحذر من ردود الأفعال التي قد تذهب بالرّاد إلى طرف آخر مقابل للمردود عليه، متجاوزاً حد التوسط والتوازن والاعتدال.

رابعاً:

قبول ما يظهر على لسان المخالف من الحق والفرح به وبإصابته للحق ورد الباطل من كلامه وتفنيده.

خامساً:

لا يؤخذ المخالف بلازم قوله؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب.

سادساً:

الحرص في نقد المخالف على وصف مقالته والرد عليها، دون التعرض لشخصه أو نيته ومقصده، إلا إذا ظهرت قرائن قوية تدل على فساد النية وخبث الطوية.

سابعاً:

الاعتنــاء الشديد بالدقــة في التعبير والإفهام – سواء كان مشافهة أو كتابة – والبعد في الردود عن الألفاظ الغريبة الغامضة، أو الحمالة؛ حتى لا يفهم كلام الراد على غير ما أراد.

المصدر:

أرجو الافاذة ان شاء الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه