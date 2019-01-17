خصوصيات العمل

البريد الالكتروني أصبح ضرورة في وقتنا الحالي، وأصبح مرتبط بكل شيء على الانترنت فلا يمكنك متابعة العمل أو الوسائل الترفيهية بدون أن يكون لديك بديد إلكتروني خاص بك، ولكن لأن الوقت يضيق بما نريد تحقيقه دائماَ وحتى نحافظ على الخصوصية وعدم خلط العمل بغيره، من المهم أن يكون هناك بريد مخصص للعمل وغيره للترفيه والرسائل الخاصة حتى لا يختلط هذا بغيره ويفسد الوقت الذي تقضيه في التفكير في غير ما تفعل، لذا يجب أن يكون لدينا