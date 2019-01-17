بعض المشرفين هم سبب ضعف هذا المنتدى

إن المشرف في المنتدى يجب أن يكون عاقلا وحكيما وليس متهورا ولا يعرف كيف يخاطب الناس



إذا بي في نقاش مع أخت في موضوع عقائدي وأنا أحاول أن اقنعها بإتباع مذهب السنة وكان كل شيء يسير بشكل عادي



وإذا بالمشرفة تقول لي يجب أن يكون هناك إحترام في النقاش وعدم التعدي على الآخرين ، والأخت التي كنت أناقشها ما قالت هذا وما إنزعجت من كلامي قط ؛ بل إن كلامي كان عبارة عن محاولة إقناعها بمذهب أهل السنة والجماعة



فهل مثل هاته تكون مشرفة في المنتدى !!! هذا تدمير للمنتدى



فالمشرف على المنتدى يجب أن يصلح ولا يفسد ، يبني ولا يهدم ...........