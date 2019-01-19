ليله الدخلة بالتفصيل الممل للكبار فقط +18

kokdvdvdovdgd
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بداية لماذا نتحدث عن ليلة الدخلة ؟
هذا الموضوع الحساس جدا يظن البعض انه لايجب الحديث عنه علي صفحات مواقع الانترنت وعلي العكس تماما
وطالما ان الحديث يتم في صورة من الادب والذوق والاحترام لا مانع من مناقشة هذه الامور الحساسة
وذلك لأن البعض يستحي من السؤال عن هذه الأمور ويجد من البحث عن الانترنت الملجأ الاخير للإجابة علي أسئلته
وإذا لم نكتب نحن عن هذه المواضيع الحساسة بشكل علمي ومحترم بالطبع لن يتبقي سوي من يتكلم
في هذه الأمور بأسلوب يخدش الحياء وينشر الالفاظ السيئة والرذيلة لذلك وجب التنبه
نصائح هامه حول ليلة الدخلة :
أطردى القلق:
غالباً ما يتملك الفتاة او الصبية القلق في الايام القليلة التي تسبق ليلة الدخلة بسبب ما تسمعه من خرافات وأساطير حول ليلة العرس
بالإضافة لأنها مقبلة علي حياة جديدة ولا تعلم ما الذي ينتظرها ننصحك بالنصائج التالية :
غالبا ذهن أي فتاة مشحون بخرافات ومخاوف حول ليلة الدخلة وبالتحديد حول أول عملية اتصال جنسي
أرجو منك أن تهدئي الأمر ليس معركة بين طرفين وليست نهايتها الانتصار
أو الهزيمة والزوج لا ينقض علي فريسته ويلتهمها والعملية الجنسية الأولي في حالات نادرة جدا قد تسبب انزعاج وبالنسبة للأم المتوقعة
ليست كما يهول لك خيالك أو يخبرك البعض
أما بالنسبة للدم الناتج من تهتك غشاء البكارة فهو بالكاد يملأ ملعقتين صغيرتين ولن تشعري بألم شديد
الا في حالات نادرة لذلك يجب أن تطرد كل الخرافات من ذهنك وأن تستمتعي بيومك مع شريك حياتك
ماذا يحدث في ليلة الدخله :
نصائح هامة حول عملية اللقاء الأولى ليلة الدخلة :
اول ما يتبادر الي ذهن الزوجين هو ليلة الدخله واللقاء الحميمي وهل يجب الاتصال اول يوم ام تأجيله ؟
بعد يوم عرس متعب ومرهق للطرفين يفضل ترك اللقاء إلى اليوم التالي لكن عادات وتقاليد المجتمع الشرقي
قد تفرض عليكما إتمام الأمر في يوم العرس اذا لم تتمكنا من تأجيل الأمر ليوم الغد ينبغي أن تقومي بتحضير اجواء رومانسية بغرفة النوم وان لا تتعجلا في الأمر
وان تحدثوا طويلا وخلال الحديث تبادلوا القبل والاحضان حتي الوصول الي النشوة الجنسية المطلوبة
وبعد الوصول للنشوة الجنسية يحدث انتصاب للعضو الذكري ويصبح صلب وبالنسبة للعضو الأنثوي يخرج منه سائل خفيف تمهيدا لعملية الإدخال أو الإيلاج
وبعد مرات من الإدخال وعند الوصول لأعلى درجات الشهوة يحدث إنزال السائل المنوي الذكري داخل المهبل ومن ثم يمر نحو الرحم ويحدث الحمل إن صادف وقت التبويض.
الفرق الرئيسي بين الرجل والمرأة في الوصول للنشوة :
يصل الرجل الى اقصى درجات الشهوة بسرعه ثم تهبط شهوته
فورا عقب الانزال , وهذا هو الفرق الأساسي بينه وبين المرأة حيث تصل المرأة لشهوتها ببطء ثم تنزل ببطئ
وهذا الامر يعتبر السبب الرئيسي لحدوث مشاكل زوجية حيث لايصل الزوجان معا للشهوة
وغالبا الزوجة لاتصل قبل الزوج لذلك يجب ان يتم تثقيف الزوجان بخصوص هذا الامر حتى يصلن إلى النشوة معا
وذلك بعدم التعجل في الإدخال وان يتم اطالة وقت المداعبة والتقبيل والاحتضان وإثارة الشهوة لفترة كبيرة
وهذه الفترة قد تمنحكم الشهوة أكثر من عملية الإيلاج ذاتها
أما بخصوص أول عملية اتصال لا تقلقلي إن لم تصلا معا للنشوة
ولا تقلق اذا لم يحدث انتصاب كامل او تم الانزال بسرعة كبيرة
فأنتم ما زلتم علي أعتاب الاتصال الجنسي ولا يجب التعجل فلا مانع من التمتع بالامر والتدرب.
موضوعات متعلقة :
اثارة الزوج
زيادة الخصوبة عند الرجال والنساء
امور دينية هامة حول ليلة الدخلة :
الاسلام دين النظافة والطهارة ويحرص علي ان تكون العلاقة الحميمية في الاسلام راقية وتتم في ضوء المحبة والنظافة والرقي التام
لذلك وجب التنبيه علي بعض الامور الخاصة بالعلاقة الجنسية في الاسلام والتي يجب علي كل زوجة او زوج ان يعرفها تماما .
أولاً | متي يجب الإغتسال وما هي كيفيتة؟
يجب الغسل في الاسلام في حالة الاتصال سواء حدث انزال او لم يحدث يعني بمجرد الإدخال يجب الاغتسال
والاغتسال يختلف عن الاستحمام فالاغتسال يتم بالمياة الصافية والتي نميزها بانها لا لون لها لا رائحة لها ولا طعم لها
وبالتالي تكون طاهرة ويبدأ الاغتسال بالوضوء ثم بصب المياة
علي جميع الجسم مع التدليك والقصد بكلمة جميع الجسم كل جزء في الجسم بما فى ذلك الشعر بالكامل.
ثانيا|متي يكون الجماع محرماً :
الجماع والدورة الشهرية :
انتم في الحلال وممارسة العلاقة الجنسية حلال لكن لها ضوابط وقد تصبح حرام في حالة اذا كانت الزوجة
حائض او في فترة الدورة الشهرية حيث تكون الزوجة في مزاج وحالة صحية ونفسية لاتسمح لها بالجماع بالاضافة للامراض التي قد تحدث ان حصل الجماع و
لهذا حرم الاسلام الجماع في فترة الدورة الشهرية قبل الطهر منها
والطهر يتم عن طريق الانقطاع التام للدم ونزول دم الطهر غالبا يكون ابيض اللون وعندها تقوم الزوجة بالاغتسال الشرعي
مثل غسل الجماع وبعدها يمكن ممارسة الحياة الزوجية طبيعيا.
الجماع في غير موضعة :
من الأمور المحرمة ايضا الجماع في غير موضع ” الفرج ” وذلك لان النفس السليمة والراقية لاتقبل بهذا
بالاضافة انه لايرجي منه الحمل بخلاف الامراض التي قدم تحدث
جراء هذا الامر ايضا يسبب الجماع من غير موضع الجماع الاهانة للمرأة
لذلك حرم الاسلام الجماع فيما دون الفرج .
الجماع والصيام :
الصيام هو امتناع الشخص المسلم عن شهوتي البطن والفرج من الفجر وحتي المغرب
وبالتالي يحرم الجماع وكل دواعية كالمداعبة والتقبيل والاحتضان اثناء فترة الصيام
وقد سمح بعض العلماء بالتقبيل اذا كان الشخص الصائم يملك نفسة ويستطيع ان يأمن نفسة من الوقوع في الشهوة.
تجهيز العروس في ليلة الدخلة :
يجب ان تكون العروس بكامل جمالها في ليلة الفرح او العرس وان تكون اجمل النساء في هذا اليوم لحياة زوجية سعيدة مستقبلاً.
ازالة الشعر :
ينبغي علي العروس ان تكون بابهي صورها في يوم الزفاف
وبالطبع فان وجود الشعيرات في مناطق الجسم الغير مرغوبه يسبب لزوجها الضيق خصوصا انه يرى جسدها لأول مره
ايضا الشعر الزائد يسبب لها الحرج ويقلل من انوثتها ومن شهوة زوجها الجنسية .
العناية بالجسم :
كما قلت لك سابقا فان ليلة الدخلة هي أهم يوم في حياتك
ولذلك يجب ان تكوني ملاكا ذات بشرة ناضرة وصحية
والعناية بالبشرة لايقصد بها فقط الوجه ولكن كل الجسم عبر ماسكات وكريمات ومساج
واعشاب طبية والعديد من الطرق الخاصة اخترنا لك المقالات التاليه التي سبق وأن تحدثنا فيها عن طرق مميزة للعناية بالبشرة :
ليلة الدخله بالتفصيل للرجل :
https://www.ana7waa.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-1.jpg
بعد ان تحدثنا عن ليلة الدخلة بالنسبة للبنات والصبايا نتحدث عن ليلة الدخلة بالنسبة للرجال والنصائح هي :
https://www.ana7waa.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7.jpg
فض غشاء البكارة
https://msms4.co/geBr
هذا الموضوع الحساس جدا يظن البعض انه لايجب الحديث عنه علي صفحات مواقع الانترنت وعلي العكس تماما
وطالما ان الحديث يتم في صورة من الادب والذوق والاحترام لا مانع من مناقشة هذه الامور الحساسة
وذلك لأن البعض يستحي من السؤال عن هذه الأمور ويجد من البحث عن الانترنت الملجأ الاخير للإجابة علي أسئلته
وإذا لم نكتب نحن عن هذه المواضيع الحساسة بشكل علمي ومحترم بالطبع لن يتبقي سوي من يتكلم
في هذه الأمور بأسلوب يخدش الحياء وينشر الالفاظ السيئة والرذيلة لذلك وجب التنبه
نصائح هامه حول ليلة الدخلة :
أطردى القلق:
غالباً ما يتملك الفتاة او الصبية القلق في الايام القليلة التي تسبق ليلة الدخلة بسبب ما تسمعه من خرافات وأساطير حول ليلة العرس
بالإضافة لأنها مقبلة علي حياة جديدة ولا تعلم ما الذي ينتظرها ننصحك بالنصائج التالية :
- استعيني بالله.
- لا تهملي صلاتك.
- لا تظهري أنك خائفة.
- خذي بنصائح النساء اللاتي يحبونك.
- الهدوء التام.
- عدم القلق ولا الخوف وعدم التركيز علي المشاكل البسيطة لأنها غالبا هي التي تسبب القلق.
- ضعي في اعتبارك دائما أن هذا اليوم لن يتكرر وفي استطاعتك جعله ذكري سعيدة ترتسم علي وجهك ابتسامة الرضا.
- لا تركزي علي الأمور التافهة التي يفتعلها البعض عن قصد او غير قصد سواء في ليلة العرس او قبل ذلك.
غالبا ذهن أي فتاة مشحون بخرافات ومخاوف حول ليلة الدخلة وبالتحديد حول أول عملية اتصال جنسي
أرجو منك أن تهدئي الأمر ليس معركة بين طرفين وليست نهايتها الانتصار
أو الهزيمة والزوج لا ينقض علي فريسته ويلتهمها والعملية الجنسية الأولي في حالات نادرة جدا قد تسبب انزعاج وبالنسبة للأم المتوقعة
ليست كما يهول لك خيالك أو يخبرك البعض
أما بالنسبة للدم الناتج من تهتك غشاء البكارة فهو بالكاد يملأ ملعقتين صغيرتين ولن تشعري بألم شديد
الا في حالات نادرة لذلك يجب أن تطرد كل الخرافات من ذهنك وأن تستمتعي بيومك مع شريك حياتك
ماذا يحدث في ليلة الدخله :
نصائح هامة حول عملية اللقاء الأولى ليلة الدخلة :
اول ما يتبادر الي ذهن الزوجين هو ليلة الدخله واللقاء الحميمي وهل يجب الاتصال اول يوم ام تأجيله ؟
بعد يوم عرس متعب ومرهق للطرفين يفضل ترك اللقاء إلى اليوم التالي لكن عادات وتقاليد المجتمع الشرقي
قد تفرض عليكما إتمام الأمر في يوم العرس اذا لم تتمكنا من تأجيل الأمر ليوم الغد ينبغي أن تقومي بتحضير اجواء رومانسية بغرفة النوم وان لا تتعجلا في الأمر
وان تحدثوا طويلا وخلال الحديث تبادلوا القبل والاحضان حتي الوصول الي النشوة الجنسية المطلوبة
وبعد الوصول للنشوة الجنسية يحدث انتصاب للعضو الذكري ويصبح صلب وبالنسبة للعضو الأنثوي يخرج منه سائل خفيف تمهيدا لعملية الإدخال أو الإيلاج
وبعد مرات من الإدخال وعند الوصول لأعلى درجات الشهوة يحدث إنزال السائل المنوي الذكري داخل المهبل ومن ثم يمر نحو الرحم ويحدث الحمل إن صادف وقت التبويض.
الفرق الرئيسي بين الرجل والمرأة في الوصول للنشوة :
يصل الرجل الى اقصى درجات الشهوة بسرعه ثم تهبط شهوته
فورا عقب الانزال , وهذا هو الفرق الأساسي بينه وبين المرأة حيث تصل المرأة لشهوتها ببطء ثم تنزل ببطئ
وهذا الامر يعتبر السبب الرئيسي لحدوث مشاكل زوجية حيث لايصل الزوجان معا للشهوة
وغالبا الزوجة لاتصل قبل الزوج لذلك يجب ان يتم تثقيف الزوجان بخصوص هذا الامر حتى يصلن إلى النشوة معا
وذلك بعدم التعجل في الإدخال وان يتم اطالة وقت المداعبة والتقبيل والاحتضان وإثارة الشهوة لفترة كبيرة
وهذه الفترة قد تمنحكم الشهوة أكثر من عملية الإيلاج ذاتها
أما بخصوص أول عملية اتصال لا تقلقلي إن لم تصلا معا للنشوة
ولا تقلق اذا لم يحدث انتصاب كامل او تم الانزال بسرعة كبيرة
فأنتم ما زلتم علي أعتاب الاتصال الجنسي ولا يجب التعجل فلا مانع من التمتع بالامر والتدرب.
موضوعات متعلقة :
اثارة الزوج
زيادة الخصوبة عند الرجال والنساء
امور دينية هامة حول ليلة الدخلة :
الاسلام دين النظافة والطهارة ويحرص علي ان تكون العلاقة الحميمية في الاسلام راقية وتتم في ضوء المحبة والنظافة والرقي التام
لذلك وجب التنبيه علي بعض الامور الخاصة بالعلاقة الجنسية في الاسلام والتي يجب علي كل زوجة او زوج ان يعرفها تماما .
أولاً | متي يجب الإغتسال وما هي كيفيتة؟
يجب الغسل في الاسلام في حالة الاتصال سواء حدث انزال او لم يحدث يعني بمجرد الإدخال يجب الاغتسال
والاغتسال يختلف عن الاستحمام فالاغتسال يتم بالمياة الصافية والتي نميزها بانها لا لون لها لا رائحة لها ولا طعم لها
وبالتالي تكون طاهرة ويبدأ الاغتسال بالوضوء ثم بصب المياة
علي جميع الجسم مع التدليك والقصد بكلمة جميع الجسم كل جزء في الجسم بما فى ذلك الشعر بالكامل.
ثانيا|متي يكون الجماع محرماً :
الجماع والدورة الشهرية :
انتم في الحلال وممارسة العلاقة الجنسية حلال لكن لها ضوابط وقد تصبح حرام في حالة اذا كانت الزوجة
حائض او في فترة الدورة الشهرية حيث تكون الزوجة في مزاج وحالة صحية ونفسية لاتسمح لها بالجماع بالاضافة للامراض التي قد تحدث ان حصل الجماع و
لهذا حرم الاسلام الجماع في فترة الدورة الشهرية قبل الطهر منها
والطهر يتم عن طريق الانقطاع التام للدم ونزول دم الطهر غالبا يكون ابيض اللون وعندها تقوم الزوجة بالاغتسال الشرعي
مثل غسل الجماع وبعدها يمكن ممارسة الحياة الزوجية طبيعيا.
الجماع في غير موضعة :
من الأمور المحرمة ايضا الجماع في غير موضع ” الفرج ” وذلك لان النفس السليمة والراقية لاتقبل بهذا
بالاضافة انه لايرجي منه الحمل بخلاف الامراض التي قدم تحدث
جراء هذا الامر ايضا يسبب الجماع من غير موضع الجماع الاهانة للمرأة
لذلك حرم الاسلام الجماع فيما دون الفرج .
الجماع والصيام :
الصيام هو امتناع الشخص المسلم عن شهوتي البطن والفرج من الفجر وحتي المغرب
وبالتالي يحرم الجماع وكل دواعية كالمداعبة والتقبيل والاحتضان اثناء فترة الصيام
وقد سمح بعض العلماء بالتقبيل اذا كان الشخص الصائم يملك نفسة ويستطيع ان يأمن نفسة من الوقوع في الشهوة.
تجهيز العروس في ليلة الدخلة :
يجب ان تكون العروس بكامل جمالها في ليلة الفرح او العرس وان تكون اجمل النساء في هذا اليوم لحياة زوجية سعيدة مستقبلاً.
ازالة الشعر :
ينبغي علي العروس ان تكون بابهي صورها في يوم الزفاف
وبالطبع فان وجود الشعيرات في مناطق الجسم الغير مرغوبه يسبب لزوجها الضيق خصوصا انه يرى جسدها لأول مره
ايضا الشعر الزائد يسبب لها الحرج ويقلل من انوثتها ومن شهوة زوجها الجنسية .
العناية بالجسم :
كما قلت لك سابقا فان ليلة الدخلة هي أهم يوم في حياتك
ولذلك يجب ان تكوني ملاكا ذات بشرة ناضرة وصحية
والعناية بالبشرة لايقصد بها فقط الوجه ولكن كل الجسم عبر ماسكات وكريمات ومساج
واعشاب طبية والعديد من الطرق الخاصة اخترنا لك المقالات التاليه التي سبق وأن تحدثنا فيها عن طرق مميزة للعناية بالبشرة :
ليلة الدخله بالتفصيل للرجل :
https://www.ana7waa.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-1.jpg
بعد ان تحدثنا عن ليلة الدخلة بالنسبة للبنات والصبايا نتحدث عن ليلة الدخلة بالنسبة للرجال والنصائح هي :
- النصائح تبدأ بمجرد دخولك الي عش الزوجية تضع يديك علي جبين العروس وتقول الدعاء التالي
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
- تبدا في مساعدة زوجتك في خلع ملابسها ولكن بلطف ورومانسية
- تتركها لتقوم بتبديل ملابسها ثم تتوضأن للصلاة.
- تتقدم امامها وتصلي ركعتين وتدعو الله بما شئت ثم بعد الصلاة.
- اجلسان معا وتبادلا الحديث وتناولا الطعام والحلوي.
- أبدأ في الكلام اللطيف والقبل والمداعبة حتي تصل الزوجة الي اعلي النشوة قبل عملية الايلاج او الجماع.
- يجب ان يدعو بالدعاء التالي قبل الجماع
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :فن التعامل مع الزوج على السرير للمتزوجين فقط :
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً
https://www.ana7waa.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7.jpg
فض غشاء البكارة
https://msms4.co/geBr