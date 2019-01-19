ليله الدخلة بالتفصيل الممل للكبار فقط +18

بداية لماذا نتحدث عن ليلة الدخلة ؟

نصائح هامه حول ليلة الدخلة :

استعيني بالله. لا تهملي صلاتك. لا تظهري أنك خائفة. خذي بنصائح النساء اللاتي يحبونك. الهدوء التام. عدم القلق ولا الخوف وعدم التركيز علي المشاكل البسيطة لأنها غالبا هي التي تسبب القلق. ضعي في اعتبارك دائما أن هذا اليوم لن يتكرر وفي استطاعتك جعله ذكري سعيدة ترتسم علي وجهك ابتسامة الرضا. لا تركزي علي الأمور التافهة التي يفتعلها البعض عن قصد او غير قصد سواء في ليلة العرس او قبل ذلك.

ماذا يحدث في ليلة الدخله :

امور دينية هامة حول ليلة الدخلة :

تجهيز العروس في ليلة الدخلة :

ليلة الدخله بالتفصيل للرجل :

النصائح تبدأ بمجرد دخولك الي عش الزوجية تضع يديك علي جبين العروس وتقول الدعاء التالي

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.​

تبدا في مساعدة زوجتك في خلع ملابسها ولكن بلطف ورومانسية

تتركها لتقوم بتبديل ملابسها ثم تتوضأن للصلاة.

تتقدم امامها وتصلي ركعتين وتدعو الله بما شئت ثم بعد الصلاة.

اجلسان معا وتبادلا الحديث وتناولا الطعام والحلوي.

أبدأ في الكلام اللطيف والقبل والمداعبة حتي تصل الزوجة الي اعلي النشوة قبل عملية الايلاج او الجماع.

يجب ان يدعو بالدعاء التالي قبل الجماع

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً​

فض غشاء البكارة

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