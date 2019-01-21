مشاكل العمل في السعودية

فاطمة أدهم
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من المشاكل التي توجه كل من يعمل بالسعودية يكون معظمها متعلق بالكفيل، بالطبع مع وجود مشاكل بالعمل ووجود أناس تستغل حالات البعض احياناَ، فالسعودية سمحت لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في عدة مواقف إذا اقتضى الأمر من أجل الحفاظ على حقوق العامل والحفاظ على النظام، كل ما عليك فعله هو الالتزام بالقوانين التي تضعها المملكة وعدم مخالفتها منذ البداية حتى لا تقع أنت الأخر تحت طائلة القانون..