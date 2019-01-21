مشاكل العمل في السعودية

من المشاكل التي توجه كل من يعمل بالسعودية يكون معظمها متعلق بالكفيل، بالطبع مع وجود مشاكل بالعمل ووجود أناس تستغل حالات البعض احياناَ، فالسعودية سمحت

من المشاكل التي توجه كل من يعمل بالسعودية يكون معظمها متعلق بالكفيل، بالطبع مع وجود مشاكل بالعمل ووجود أناس تستغل حالات البعض احياناَ، فالسعودية سمحت