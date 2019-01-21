صفقات الطائرات

فاطمة أدهم
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قديماَ كان الطيران حلم يحلم به الأنسان ولا يستطيع تحقيقه، ومع الوقت أصبح الحلم حقيقة وصار بوسعنا السفر لأي مكان بالعالم من خلال الطيران والطائرات، وتطور الأمر أكثر فأصبحت الطائرات أكثر خصوصية، وأصبحنا نسمع عن طائرات للبيع وللإيجار من مختلف الشركات لمن يهمه الأمر ويستدعي عمله أو ظروفه الأمر، ولكن ما فاق كل التوقعات مؤخراَ هو خبر بيع طائرات حربية من أحد الدول العربية التي اشترت عدد يفوق حاجتها فطرحت الباقي للبيع وقامت بعمل مناقصة للشراء مما أثار حفيظة الكثيرين حول العالم..