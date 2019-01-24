دراسة اللغة الانجليزية في ماليزيا

معهد ايليت للغة الانجليزية في ماليزيا

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- دراسة شهر واحد بـ 2170 رنجت ماليزي ما يعادل 2009 ريال سعودي

- دراسة 2 شهور بـ 3840 رنجت ماليزي ما يعادل 3555 ريال سعودي

- دراسة 3 شهور بـ 5510 رنجت ماليزي ما يعادل 5101 ريال سعودي



شامل

* اختبار تحديد مستوى

* دراسة 5 ايام في الاسبوع

* دراسة 4 ساعات في اليوم

* رسوم الكتب

* رسوم ادارية

* شهادة معتمده من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا



للاستفسار برحى التواصل معنا: 00601123811717