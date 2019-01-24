دراسة اللغة الانجليزية في ماليزيا

معهد ايليت للغة

معهد ايليت للغة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 نوفمبر 2018
المشاركات
9
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
ماليزيا
الجنس
أنثى
#1
معهد ايليت للغة الانجليزية في ماليزيا
سجل الان واحصل على عروض جديدة - الاعمار من 7 سنوات حتى 34

- دراسة شهر واحد بـ 2170 رنجت ماليزي ما يعادل 2009 ريال سعودي
- دراسة 2 شهور بـ 3840 رنجت ماليزي ما يعادل 3555 ريال سعودي
- دراسة 3 شهور بـ 5510 رنجت ماليزي ما يعادل 5101 ريال سعودي

شامل
* اختبار تحديد مستوى
* دراسة 5 ايام في الاسبوع
* دراسة 4 ساعات في اليوم
* رسوم الكتب
* رسوم ادارية
* شهادة معتمده من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا

للاستفسار برحى التواصل معنا: 00601123811717
 
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