مواضيع و حلول شهادة التعليم المتوسط 2017









ان شاء الله بانني سأقدم لكم مواضيع و حلول خاصة شهادة التعليم المتوسط 2017



سأضع لكم كل مادة وحدها مع التصحيح النموذجي



​ ان شاء الله بانني سأقدم لكم مواضيع و حلول خاصة شهادة التعليم المتوسط 2017سأضع لكم كل مادة وحدها مع التصحيح النموذجي

اللغة العربية

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الرياضيات

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اللغة الفرنسية

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اللغة الانجليزية

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التربية الإسلامية

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التاريخ و الجغرافيا

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العلوم الطبيعية

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العلوم الفيزيائية

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التربية المدنية

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اللغة الأمازيغية

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