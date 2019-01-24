مواضيع و حلول شهادة التعليم المتوسط 2017

Demag
:: عضو منتسِب ::
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ان شاء الله بانني سأقدم لكم مواضيع و حلول خاصة شهادة التعليم المتوسط 2017
سأضع لكم كل مادة وحدها مع التصحيح النموذجي
اللغة العربية ................................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
الرياضيات ......................................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
اللغة الفرنسية ............................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
اللغة الانجليزية ............................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
التربية الإسلامية ........................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
التاريخ و الجغرافيا ......................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
العلوم الطبيعية ............................................ الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
العلوم الفيزيائية ........................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
التربية المدنية ............................................... الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
اللغة الأمازيغية ............................................. الموضوع ....................................... التصحيح النموذجي
في آخر الموضوع اقول لكم ان الموضوغ اخذ مني وقت كبير و الله
اتمنى على الاقل ان تجازوني بالردود و شكرا
السلام عليكم
اتمنى على الاقل ان تجازوني بالردود و شكرا
السلام عليكم