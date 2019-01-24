Demag
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مواضيع و حلول شهادة التعليم المتوسط 2018
ان شاء الله بانني سأقدم لكم مواضيع و حلول خاصة شهادة التعليم المتوسط 2018
سأضع لكم كل مادة وحدها مع التصحيح النموذجي
اللغة العربية............................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
الرياضيات..................................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الفرنسية........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الانجليزية........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التربية الإسلامية.....................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التاريخ و الجغرافيا...................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
العلوم الطبيعية......................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
العلوم الفيزيائية.....................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التربية المدنية.........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الأمازيغية.......................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
ان شاء الله بانني سأقدم لكم مواضيع و حلول خاصة شهادة التعليم المتوسط 2018
سأضع لكم كل مادة وحدها مع التصحيح النموذجي
اللغة العربية............................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
الرياضيات..................................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الفرنسية........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الانجليزية........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التربية الإسلامية.....................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التاريخ و الجغرافيا...................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
العلوم الطبيعية......................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
العلوم الفيزيائية.....................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التربية المدنية.........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الأمازيغية.......................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
في آخر الموضوع اقول لكم ان الموضوغ اخذ مني وقت كبير و الله
اتمنى على الاقل ان تجازوني بالردود و شكرا
السلام عليكم
اتمنى على الاقل ان تجازوني بالردود و شكرا
السلام عليكم