مواضيع و حلول شهادة التعليم المتوسط 2018

Demag

Demag

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#1
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24 جانفي 2019
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#1
مواضيع و حلول شهادة التعليم المتوسط 2018


ان شاء الله بانني سأقدم لكم مواضيع و حلول خاصة شهادة التعليم المتوسط 2018
سأضع لكم كل مادة وحدها مع التصحيح النموذجي

اللغة العربية............................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
الرياضيات..................................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الفرنسية........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الانجليزية........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التربية الإسلامية.....................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التاريخ و الجغرافيا...................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
العلوم الطبيعية......................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
العلوم الفيزيائية.....................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
التربية المدنية.........................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي
اللغة الأمازيغية.......................................الموضوع.........................التصحيح النموذجي



في آخر الموضوع اقول لكم ان الموضوغ اخذ مني وقت كبير و الله
اتمنى على الاقل ان تجازوني بالردود و شكرا
السلام عليكم
 
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