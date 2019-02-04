نماذج اختبارات الفصل الثاني سنة 1 متوسط لمعظم المواد الجزء الاول "اختبارات في الرياضيات الفيزياء العلوم الطبيعية" التحميل تحميل اختبارات الرياضيات الفيزياء العلوم rar
الجزء الثاني "اختبارات اللغة العربية الفرنسية الانجليزية" التحميل
تحميل اختبارات في العربية الفرنسية الانجليزية الفصل سنة اولى متوسط rar
الجزء الثالث "تاريخ وجغرافيا-تربية مدنية-تربية اسلامية التحميل
Download اختبارات اجتماعيات اسلامية+ rar
الجزء الثاني "اختبارات اللغة العربية الفرنسية الانجليزية" التحميل
تحميل اختبارات في العربية الفرنسية الانجليزية الفصل سنة اولى متوسط rar
الجزء الثالث "تاريخ وجغرافيا-تربية مدنية-تربية اسلامية التحميل
Download اختبارات اجتماعيات اسلامية+ rar