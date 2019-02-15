معنى تولين

نجاة عبدالصمد
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يجب أن يراعي الآباء عدة أمور عند اختيار أسماء أبنائهم، حيث يجب أن يهتموا بجودته وحسن معناه، فقد حثنا الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلّم- على حسن اختيار الأسماء، والتركيز على تسمية الأطفال بأجمل الأسماء ومعرفة معناها بشكل موجز ووافٍ، حيث تنعكس الأسماء ذات المعاني الحسنة على أصحابها إيجاباً، وتؤثر الأسماء المذمومة على نفسيات حامليها، ومن المهم جداً اختيار أسماء البنات بعناية من حيث جمال المعنى، وأن يكون سهل النطق، وجميل الوقع على الأذن.
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