لوكان جيت فبلاصتي واش تدير

سلام عليكم نشالله راكم ملاح حبيت نطىح عليكم موقف قولولي رايكم فيه:

قبل مايسافر راجلي شرالي طوموبيل صغيرة نقضي بها أموري باسكو داري بعيدة و البيس ميلحقش ليها وووو المهم سوفريت بزاف شراهالي تنفعني

راجلي ديما كاش وحدة تسحق قضيان ولدها مريض يروح يوصلها ( بالنسبة لعائلتو و لا عائلتي)

نهار أنا نسحق اللي يوصلني للطبيب ولا كاش بلاصة منلقاش حتى واحد

غاضتني اخر مرة خوه كانت عندهم سهرة طلبتو يوصلني فطريقهم مقبلش و مارتو كلما تسحق توصيلة نوصلوها

ديما نقول لراجلي يضحكو علينا كيسحقو يلقاونا و كنحتاجهم واحد ميوقف معايا

المهم نهار شراها قالي شوفي مريم نتي نعرفك قلبك حنين اللي يطلب حاجة تقولي ايه منقبلش توصلي حتى واحد غير الا كان شخص كبير متبقايليش نهار كامل برا هاذي سحقت نوصلها ووووو

المهم قتلو عجوزتي سير راح متقبلش و نهار يحبو يزوروها تقولي روحي وصليهم

قالي ردي بالك غير هاذي منقبلهاش نفعي ولادك مش تخدمي طاكسي

قتلو اشفا مليح على هاذ الهدرة نتا قلتها

البارح عيطت اختو لعجوزتي قالت لها قولي لمريم تجي توصلني

قلتلها ميقبلش

قالي كفاه و منا و كفاه ميقبلش هاذي اختو

( وبين قوسين اختو متحبنيش خلاص)

بون عيطت لراجلي قالي روحي جيبيها

قتلو اليوم ثلث خترات خرجت و كجيت ندخل للكوزينة تقولي روحي المهم راجلي مقلق وحد التقلاق ربي يستر و نا من التعب تاع الصباح و التعب تاع الصوم جاوبتو و تجادلنا قتلو ياخي متوصليلي حتى وحدة

المهم ريحت أنا من جهة تغيضني شخص يمسح بيك الارض و مبعد يقولك ارواحي وصليني كشغل نمشيك كما نحب

من جهة الكل ولى يطلبني كشغل نخدم طاكسي حتى جارتي قاتلي سمانة الجاية جيبيلي يما تريح معايا قتليها نشاورو

و نا وجهي مش صحيح باش نجي نرفض و نقول لشخص لا صعييييبة

المهم غاضتني قلت بالاك مش حقي ندير هكذا رحت و جبتها للدار مصح قلبي ياكلني

راجلي قالي كفاه بعد كامل واش درتي و رحتي جبتيها

قتلو الله غالب قلبي عدوي

نتوما في نفس الموقف واش ديرو

مام لوكان شخص زعما مدار فيك خير مدار فيك شر طلبك ارواح وصلني و مش واحد مش زوج

لوكان نرفض حقي ولا لا؟

جاوبوني نعرف

باسكو لوكان نحل هاذ الباب نولي ساكنة برا

ارائكم.....