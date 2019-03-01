رسميا تم الافشاء عن XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO بموصفات خيالية

zaki2323

zaki2323

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 سبتمبر 2018
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منذ ساعات قليلة كشفت الشركة الصينية شاومي رسميا عن هاتفها Redmi Note 7 Pro بموصفات جدا رائعة و أقرت أنه أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة .

و سوف نقوم نحن في مدونة TechPro بجلب كل المعلومات عن هذا الهاتف الجديد و الرائع.


رابط الموضوع : https://www.techpro023.com/2019/02/xiaom.html
 
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