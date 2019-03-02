كتاب الدليل في الكاميرات الرقمية

سوف يجعل الدليل الرفيق المثالي لشراء الكاميرا الرقميةبحيث يحصل أولئك الذين يتلقون الكاميرا على أقصى استفادة منها. وبالمثل ، تلكالذين ببساطة بدأت للتو في الحصول على المهتمين في الكاميرات الرقمية يمكن أن تكسبمن هذا الكتاب لأنه غير مكتوب بطريقة معقدة لا يستطيع الناستفهم. هو مكتوب من قبل شخص كان يجلس بالضبط أين أنتالآن ، ولكن من تعلم أن نقدر تعقيدات الكاميرات الرقمية والآنيطلق النار على الصور الرائعة بسبب ترك الكاميرا تعمل علىأقصى.​