evapattern
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استنتاجات نظرية داو
كان هدف مؤشر داو جونز وهاملتون تحديد الاتجاه الرئيسي والقبض على التحركات الكبيرة. لقد فهموا أن السوق تأثر بالعاطفة وعرضة للإفراط في رد الفعل إلى الأعلى والأسفل. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، ركزوا على تحديد الهوية ومتابعة: تحديد الاتجاه واتبع الاتجاه. الاتجاه في مكانه حتى يثبت خلاف ذلك. هذا هو عندما ينتهي الاتجاه ، عندما يثبت العكس.
تساعد نظرية داو المستثمرين في تحديد الحقائق وليس على افتراضات أو توقعات. قد يكون الأمر خطيرًا عندما يبدأ المستثمرون والتجار بالافتراض. إن التنبؤ بالسوق لعبة صعبة ، إن لم تكن مستحيلة. اعترف هاملتون بسهولة بأن نظرية داو لم تكن معصومة عن الخطأ. في حين أن نظرية داو قد تكون قادرة على تشكيل الأساس للتحليل ، إلا أنها تعني نقطة البداية للمستثمرين والتجار لتطوير إرشادات التحليل التي يشعرون بالراحة والفهم.
قراءة الأسواق هي علم تجريبي. على هذا النحو سيكون هناك استثناءات للنظريات التي طرحها هاملتون وداو. كانوا يعتقدون أن النجاح في الأسواق يتطلب دراسة وتحليل جديين سيكونان محفزين بالنجاحات والفشل. النجاح هو شيء رائع ، ولكن لا تنزعج كثيراً. وينبغي النظر إلى الفشل ، في حين أنه مؤلم ، كتجارب تعلم. التحليل الفني هو شكل من اشكال الفن وتنمو العين مع الممارسة. دراسة كل من النجاحات والفشل مع التركيز على المستقبل..توصيات العملات و توصيات الذهب و تحليلات فنية و دروس تعليمية مجانا من جولد باترن
https://www.gold-pattern.com
كان هدف مؤشر داو جونز وهاملتون تحديد الاتجاه الرئيسي والقبض على التحركات الكبيرة. لقد فهموا أن السوق تأثر بالعاطفة وعرضة للإفراط في رد الفعل إلى الأعلى والأسفل. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، ركزوا على تحديد الهوية ومتابعة: تحديد الاتجاه واتبع الاتجاه. الاتجاه في مكانه حتى يثبت خلاف ذلك. هذا هو عندما ينتهي الاتجاه ، عندما يثبت العكس.
تساعد نظرية داو المستثمرين في تحديد الحقائق وليس على افتراضات أو توقعات. قد يكون الأمر خطيرًا عندما يبدأ المستثمرون والتجار بالافتراض. إن التنبؤ بالسوق لعبة صعبة ، إن لم تكن مستحيلة. اعترف هاملتون بسهولة بأن نظرية داو لم تكن معصومة عن الخطأ. في حين أن نظرية داو قد تكون قادرة على تشكيل الأساس للتحليل ، إلا أنها تعني نقطة البداية للمستثمرين والتجار لتطوير إرشادات التحليل التي يشعرون بالراحة والفهم.
قراءة الأسواق هي علم تجريبي. على هذا النحو سيكون هناك استثناءات للنظريات التي طرحها هاملتون وداو. كانوا يعتقدون أن النجاح في الأسواق يتطلب دراسة وتحليل جديين سيكونان محفزين بالنجاحات والفشل. النجاح هو شيء رائع ، ولكن لا تنزعج كثيراً. وينبغي النظر إلى الفشل ، في حين أنه مؤلم ، كتجارب تعلم. التحليل الفني هو شكل من اشكال الفن وتنمو العين مع الممارسة. دراسة كل من النجاحات والفشل مع التركيز على المستقبل..توصيات العملات و توصيات الذهب و تحليلات فنية و دروس تعليمية مجانا من جولد باترن
https://www.gold-pattern.com