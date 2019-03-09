zaki2323
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ماذا تفعل اذا تمت سرقت هاتفك الأندرويد ؟؟؟
هذا سؤال مهم و يتم طرحه كثيرا في محرك البحث Google و تجد هناك الكثير من الأجوبة و التطبيقات الأندرويد التي تعزم أنها تستطيع ايجاد هاتفك االضائع و التي معضمها كذب و افتراء و التي تعطيك مواقع هاتفك مستحيلة مثلا هاتفك تمت سرقته في الجزائر و هذه التطبيقات تخبرك أن مكانه في السعودية !!!! مستحيل أليس كذلك ؟؟
فتقول لي مالفائدة من هذه التطبيقات، أقول لك أن الفائدة تذهب لمصمم التطبيق فهي تجني له الكثير من المال من خلال الاعلانات التي تضهر لك في التطبيق ، و تقول لي الأن اذا كانت هذه التطبيقات كاذبة فما الحال؟؟
فأقول لك أن مدونة techpro جلبت لك الحال بين يديك و هو سهل جدا و ليس هناك أي تعقيدات .
و هو موقع أو تطبيق طورته شركة Google و اسمه العثور على جهازي أو Find my device و الذي يمكن عن طريقه اغلاق و تعطيل الأندرويد المخصص بك أو تشغيل صوت الهاتف اذا كان في وضع الصامت ، و يمكنك اقفال الهاتف و وضع رسالة على شاشة الهاتف تقول "هذا الهاتف مسروق اتصل على الرقم التالي " أو حذف كل المعلومات التي على الهاتف و غلقه لكي لا يتمكن أحد من الذخول اليه و تقوم بكل هذا عن بعد بجهاز أخر.
ماهي الخطوات المتابعة للقيام بهذه العملية ؟؟؟
المصدر
هذا سؤال مهم و يتم طرحه كثيرا في محرك البحث Google و تجد هناك الكثير من الأجوبة و التطبيقات الأندرويد التي تعزم أنها تستطيع ايجاد هاتفك االضائع و التي معضمها كذب و افتراء و التي تعطيك مواقع هاتفك مستحيلة مثلا هاتفك تمت سرقته في الجزائر و هذه التطبيقات تخبرك أن مكانه في السعودية !!!! مستحيل أليس كذلك ؟؟
فتقول لي مالفائدة من هذه التطبيقات، أقول لك أن الفائدة تذهب لمصمم التطبيق فهي تجني له الكثير من المال من خلال الاعلانات التي تضهر لك في التطبيق ، و تقول لي الأن اذا كانت هذه التطبيقات كاذبة فما الحال؟؟
فأقول لك أن مدونة techpro جلبت لك الحال بين يديك و هو سهل جدا و ليس هناك أي تعقيدات .
و هو موقع أو تطبيق طورته شركة Google و اسمه العثور على جهازي أو Find my device و الذي يمكن عن طريقه اغلاق و تعطيل الأندرويد المخصص بك أو تشغيل صوت الهاتف اذا كان في وضع الصامت ، و يمكنك اقفال الهاتف و وضع رسالة على شاشة الهاتف تقول "هذا الهاتف مسروق اتصل على الرقم التالي " أو حذف كل المعلومات التي على الهاتف و غلقه لكي لا يتمكن أحد من الذخول اليه و تقوم بكل هذا عن بعد بجهاز أخر.
ماهي الخطوات المتابعة للقيام بهذه العملية ؟؟؟
المصدر