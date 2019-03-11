ارخص شركه تصميم مواقع

esraa 3hand
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 فيفري 2019
- المشاركات
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- 2
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- 23
ازاي تبقي #Number1
بص يا سيدي هانبدا معاك من الصفر
- اول حاجة هانصمملك *ويب سايت دينامك بلوحه تحكم كامله*
- *لوجو و هويه* خاصه بشركتك وكمان سلوجان تتعرف بيه شركتك اول ميتسمع زي مثلا أفرح في شركه كوكاكولا
- تصميم صفحاتك علي *فيسبوك - انستجرام - جوجل بلس - يوتيوب* وونربطهملك ببعض مع الويب سايت
- نحط موقعك علي *خريطه جوجل* علشان العميل يوصلك من اي مكان وده هايعزز موقف شركتك علي محركات البحث
بعد كده ندرسلك السوق و نعرف المنافسين ونحطلك *خطه تسويقيه* ممتازه تخليك #Number1
مش بس كده احنا كمان هانعملك فيديو *موشن جرافيك* يناسب شركتك يعرف العميل انت مين وبتقدم ايه و هانعملك *اعلانات مموله* وغير مموله *باقل تكلفه* توصلك للعميل المناسب ليك
للتواصل او الاستفسارات
للاتصال او واتساب : 01062606967 - 01271700015
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