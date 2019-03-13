إختراعات 2019 ... إختراعات مذهلة منتظرة ‘!



الحاسوب الكمي

الحاسوب الكمي هو جهاز قادر على تنفيذ الحوسبة الكمومية باستخدام ميكانيكا الكم. ويختلف عن أجهزة الحاسوب التقليدية باستعماله وحدات "qubits" بدلًا من النظام الثنائي المتعارف عليه رقميًا. حيث تعمل وحدة "qubits" وفق مبدأيْن من الفيزياء الكمية، هما: التراكب والتداخل. وتعمل أجهزة الحواسيب الكمية على نوع جديد من الخوارزميات الكمية لمعالجة المعلومات. أجهزة الكمبيوتر الكمية هي آلات قوية بشكل لا يصدق، مصممة لحل قوانين الطبيعة المعقدة والمذهلة باستخدام قوانين ميكانيكا الكم. وقد تقوم بفك هياكل التراكيب الجزيئية والكيميائية المعقدة.

