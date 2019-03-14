بحث عن الرياضة والصحة

الرياضة تؤثر الرياضة بشكل إيجابي على الأطفال والكبار على حد سواء، وتوفر فرص للتمرين وقضاء وقت مع الأصدقاء في بيئة صحية مثالية، فقد أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في عام 2012 أن سجلات المشاركة الرياضية في الولايات المتحدة قد وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الدراسي 2010 إلى 2011 ، إذ شارك 55% من طلاب المدارس الثانوية في الألعاب الرياضية، وهذا يدل على وعي الناس بأهمية ممارسة الرياضية، وتأثيرها الإيجابي على صحة الأفراد
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