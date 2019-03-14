أشهر الأكلات التركية

الأكلات التركية يعتبر المطبخ التركي من أكثر المطابخ العالمية تنوعاً، إذ يجمع فيه العديد من صفات المطبخ العربي، والمطبخ الفارسي، والمطبخ الكردي، والمطبخ الهندي، والمطبخ الأرمني، والمطبخ الشركسي، وذلك بسبب التاريخ الطويل والممتد للدولة العثمانية، التي اختلطت فيها العديد من الشعوب، وتناقلت الثقافات والمهارات والوصفات فيما بينها. كما يُعرف عن المطبخ التركي تنوعه، ولذة وصفاته، واهتمامه بالأكلات القديمة المتوارثة عن الأجداد والجدات، والآن تعتبر الوصفات التركية، من الوصفات المنتشرة في جميع مطاعم العالم، ويتم طلبها بكثرة من الجميع، وفي أغلبها وصفات سهلة ولذيذة، ويمكن تحضيرها بإتقان
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