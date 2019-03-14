دهون الأرداف: كيف يمكن محاربتها؟

تعد الأرداف من الأماكن التي يصعب حرق الدهون بها، وتحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى ممارسة تمارين الأرداف، وفيما يلي طرق محاربة الدهون في منطقة الأرداف.
تشكل دهون الأرداف مصدر إزعاج لكثير من الأشخاص، حيث أنه يصعب التخلص منها، كما أنها تزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية.
وعلى الرغم من صعوبة محاربة دهون منطقة الأرداف، ولكن هناك بعض الطرق التي تساعد في التخلص منها.
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تشكل دهون الأرداف مصدر إزعاج لكثير من الأشخاص، حيث أنه يصعب التخلص منها، كما أنها تزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية.
وعلى الرغم من صعوبة محاربة دهون منطقة الأرداف، ولكن هناك بعض الطرق التي تساعد في التخلص منها.
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