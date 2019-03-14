10 نصائح للعناية بالبشرة السمراء

تحتاج البشرة السمراء إلى عناية خاصة، وذلك لأنها يمكن أن تظهر بها البقع والعيوب، كما أنها سريعة الإصابة بالتشقق، إليك طرق العناية بها.
تتمتع صاحبة البشرة السمراء بجاذبية خاصة، حيث تحتفظ بالشباب والحيوية لفترة أطول، ويتأخر ظهور التجاعيد لديها.
ولكن في المقابل، العناية بالبشرة السمراء أمر ليس سهلاً، وتحتاج إلى دقة وإهتمام دائم.
أسباب البشرة السمراء
عندما تنتج البشرة نسبة كبيرة من صبغة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة، فيتسبب هذا في جعل البشرة داكنة.
ويرجع هذا أيضاً للعوامل الوراثية.
مميزات البشرة السمراء
تتسم البشرة السمراء ببعض المميزات، وتشمل:
للمتابعة يرجى الضغط على : GETSURL
تتمتع صاحبة البشرة السمراء بجاذبية خاصة، حيث تحتفظ بالشباب والحيوية لفترة أطول، ويتأخر ظهور التجاعيد لديها.
ولكن في المقابل، العناية بالبشرة السمراء أمر ليس سهلاً، وتحتاج إلى دقة وإهتمام دائم.
أسباب البشرة السمراء
عندما تنتج البشرة نسبة كبيرة من صبغة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة، فيتسبب هذا في جعل البشرة داكنة.
ويرجع هذا أيضاً للعوامل الوراثية.
مميزات البشرة السمراء
تتسم البشرة السمراء ببعض المميزات، وتشمل:
للمتابعة يرجى الضغط على : GETSURL