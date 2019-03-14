هكذا تتعامل مع البشرة الحساسة

البشرة الحساسة تحتاج إلى العناية بها بطريقة مختلفة من خلال تطبيق مجموعة من النصائح والخطوات، اليك التفاصيل.
تعتبر البشرة السليمة والصحية حلم كل فتاة، لكن دائما ما يشعرن صاحبات البشرة الحساسة أن العناية ببشرتهن أمر صعب ومرهق للغاية، نظراً لخصوصيتها وسرعة تأثرها بالعوامل البيئية المحيطة.
لكن البشرة الحساسة ليست مشكلة كبير كما تظنين ولكنها فقط تحتاج إلى العناية بها بطريقة مختلفة من خلال تطبيق مجموعة من النصائح والخطوات والتي سنتناولها في هذا المقال بالتفصيل.
ما هي البشرة الحساسة؟
البشرة الحساسة هي بشرة رفيعة وناعمة الملمس، وجافة تتفاعل بصورة سريعة مع الحر والبرد فتصاب بلسعات والحروق بسهولة.
وعادة ما تكون عرضة للإصابة بالحساسية بأشكالها المختلفة من المنظفات والمستحضرات المتنوعة.
كل هذه الصفات أو بعضها قد يسبب تهيج فى هذا النوع من البشرة ويظهر هذا في صورة احمرار مع ظهور الاوعية الدموية الدقيقة تحت سطح الجلد.
إليك أهم النصائح للعناية بالبشرة الحساسة:
نقدم لك مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة هي:
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تعتبر البشرة السليمة والصحية حلم كل فتاة، لكن دائما ما يشعرن صاحبات البشرة الحساسة أن العناية ببشرتهن أمر صعب ومرهق للغاية، نظراً لخصوصيتها وسرعة تأثرها بالعوامل البيئية المحيطة.
لكن البشرة الحساسة ليست مشكلة كبير كما تظنين ولكنها فقط تحتاج إلى العناية بها بطريقة مختلفة من خلال تطبيق مجموعة من النصائح والخطوات والتي سنتناولها في هذا المقال بالتفصيل.
ما هي البشرة الحساسة؟
البشرة الحساسة هي بشرة رفيعة وناعمة الملمس، وجافة تتفاعل بصورة سريعة مع الحر والبرد فتصاب بلسعات والحروق بسهولة.
وعادة ما تكون عرضة للإصابة بالحساسية بأشكالها المختلفة من المنظفات والمستحضرات المتنوعة.
كل هذه الصفات أو بعضها قد يسبب تهيج فى هذا النوع من البشرة ويظهر هذا في صورة احمرار مع ظهور الاوعية الدموية الدقيقة تحت سطح الجلد.
إليك أهم النصائح للعناية بالبشرة الحساسة:
نقدم لك مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة هي:
لمتابعة القراءة اضغط على:GETSURL