10 أخطاء جمالية تؤثر على صحة البشرة

على كل إمرأة أن تعتني بجمالها وبشرتها، حتى تظل حيوية ومشرقة دوماً، لكن هناك العديد من العادات الجمالية الخاطئة التي يمكن أن تضر بشرتها يجب أن تحذر منها.
معظم النساء لديهن روتين جمالي يومي، سواء في الصباح أو المساء. ومع ذلك، فإن بعض العادات قد تتسبب إلحاق الضرر بالبشرة، إذ أن هناك العديد من الأخطاء الجمالية التي يمكن أن تقوم بها المرأة دون قصد.
وقد تبدو بشرتك جميلة وحيوية عقب تطبيق هذه العادات، ولكن بعد مرور فترة طويلة، يمكن ملاحظة هذه الاثار السلبية على الوجه.
إليك أبرز 10 أخطاء تقومين بها في العناية ببشرتك، والتي تتسبب في الكثير من الاثار السلبية وتجعلك تبدين أكبر بكثير من عمرك.
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معظم النساء لديهن روتين جمالي يومي، سواء في الصباح أو المساء. ومع ذلك، فإن بعض العادات قد تتسبب إلحاق الضرر بالبشرة، إذ أن هناك العديد من الأخطاء الجمالية التي يمكن أن تقوم بها المرأة دون قصد.
وقد تبدو بشرتك جميلة وحيوية عقب تطبيق هذه العادات، ولكن بعد مرور فترة طويلة، يمكن ملاحظة هذه الاثار السلبية على الوجه.
إليك أبرز 10 أخطاء تقومين بها في العناية ببشرتك، والتي تتسبب في الكثير من الاثار السلبية وتجعلك تبدين أكبر بكثير من عمرك.
- الإستحمام بماء ساخن
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