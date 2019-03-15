هل سايغلق مارك زوكربيرج الفيسبوك فعلا ?

تعثر معظم مستخدمي الشبكة على صور فو متنوعة داخل العالم على الإنترنت ، ولكن مقاطع الفيديو المعدلة رقميًا (على الأقل المقنعة منها) تمثل تطوراً جديدًا نسبيًا في عام 2018.لذلك بمجرد أن تظهر بعض اللقطات المنبثقة للغاية والتي يُفترض أن تظهر مارك زوكربيرج وهو يقول أنه كان يغلق شبكة التواصل الاجتماعي على Facebook ، بدأت العديد من المشاهدين يعتقدون أنها ستكون حقيقية:على الرغم من أن هذه اللقطات قد تبدو مقنعة إلى حد كبير ، إلا أن العديد من الجوانب تكشف أن الفيديو قد يكون مجرد خدعة.بالنسبة للمبتدئين ، لم ينشأ هذا الفيديو من صفحة مارك زوكربيرج الرسمية على Facebook ، أو الصفحات الأخرى المرتبطة رسميًا بالشركة.كذلك ، تم إنشاء هذا الفيديو بواسطة Bay read Drive Films وتمت الإشارة إليه في الأصل على صفحته على YouTube في أحد أبريل 2018 (يوم كذبة أبريل). تشير الاعتمادات الموجودة على طرف الفيديو بوضوح إلى أن الفيديو كان عبارة عن فكاهة ولم يكن له صلة بموقع Facebook:اللغة المستخدمة في الفيديو مشبوهة بالإضافة إلى ذلك في أحسن الأحوال. على الرغم من أن زوكربيرج غالباً ما يتم الاستهزاء به لكونه محرجًا اجتماعيًا ، إلا أننا نميل إلى الشك الشديد في أن الرئيس التنفيذي لوسائل الإعلام الاجتماعية الكبيرة سيتحقق من نفسه بصفته "رجل زوك" في شريط فيديو للمسؤولين يقول غيضًا من شركة AN AN Trade كبيرة.تم إنشاء هذا الفيديو الخادع من خلال التقاط لقطات حقيقية لمارك زوكربيرج وبالتالي تعقيم حركة فمه رقمياً (وإدراج صوت ممثل صوتي) لإنشاءه يبدو كما لو كان يقول إغلاق Facebook. تم الإعلان عن أول مقطع فيديو لصفحة زوكربيرج الرسمية على Facebook في سبتمبر 2017 وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Facebook عن التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016: