اختبر شخصيتك









​ ما هو الممر الذي ستختار من الصور التالية لكي تخرج منه ؟ . حاولي إختيار الممر الذي ينال إعجابك . لمعرفة أسرار شخصيك وهل أنت منفتح ام منعزل أي ممر سوف تأخذه في حياتك إختر الممر من الصور . فهو تحليل شخصية بسيط يقدم لك وصف لأنماط الشخصية المختلفة . ببساطة إجراء هذا الإختبار لحصول علي تفاصيل قد تفاجئك









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J'espère que tu aimes

J'espère que tu aimes ​





















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إختيار هذا الممر يشير إلي إنك تحتاج إلي مساحة كبيرة من الفضاء تكره التقيد بالقواعد والقوانين والإلتزاماتك التي تزعجك . تعاني هذه الشخصية كثيراً بسبب قيود المجتمع حولها لأنها تحتاج إلي الحرية لفعل الأشياء علي طريقتها الخاصة . تفضل أن تضع لنفسها مسار معين للسير بداخله وعدم الخروج عنه بسبب قواعد أي شخص يمكن أن يفرضها . يؤدي ذلك إلي إمتلاك شخصية مستقلة جداً لديها معتقدات الخاصة بها لا تهتم كثيراً لأراء من حولها بشأن تصرفاتها . في بعض الاحيان تكون متمردة علي الأوضاع ولكن لا تحب المواجهة ولكن تواجه وتقاوم الأشخاص السلبين . مشغولة دائماً للإستمتاع بحياتها ووقتها الخاص . تؤمن بأن لكل شخص مساحة خاصة به لا يجب علي أي شخص إختراقها فهي مساحة حريته التي يحتاج أن يعشها بمفرده بدون تطفل المحيطين به .هذا النوع من الشخصية يفضل أن يسافر بمفرده حتي يحقق الإسترخاء لعقله وأفكاره بدون التعرض للإزعاج من حوله . تفضل أن يكون لها مسار خاص في حياتها . تؤمن أنه يمكنك رؤية الأخرين بوضوح عند الإبتعاد عنهم ولكن عليك التوقف أولاً قليلاً لإصدار الحكم الخاص بك .تنظر إلي العالم من منظور ثاقب جداً وصريح، مما يجعل لها نظرة فريدة من نوعها هذا ما يجعل الأخرين يحققوا إستفادة من وجهة نظرها . بالرغم من أنها تشعر بالوحدة إلا أنها عند الإتصال بالأخرين تأخذ المزيد من الوقت حتي تصبح متفهمة جداً وصديقة مخلصة .تتمتع هذه الشخصية بتميز واضح لأنها شخصية شيقة جداً وإجتماعية تحب أن تكون جزء من العالم المحيط بها . ترغب دائماً في تجربة كل شئ بدون الخوف حتي تخلص مسار مثالي لها ممتزج بالألوان والإثارة والجمال . تحب إكتشاف الأماكن الاخري والسفر لإستمتاع برحلة مختلفة .قد تبدو هذه الشخصية فضولية لأنها متحمسة دائماً لمعرفة المزيد وتحرص علي أن تبادر في المحادثات وتوجه الكثير من الأسئلة . فهي بارعة جداً عند الحديث مع الناس تحرص علي الحديث بشكل جيد .يدل هذا الممر علي ان لديك شخصية مثيرة، تتحرك دائماً إلي الأمام في حياتك حتي للذهاب إلي المجهول بدون تفكير لا تفكر في العواقب بقدر ما تفكر في أنها تحققق رغبتها. هذه الأمور تبدو مخيفة نوعاً ما ولكن يجب الإنتباه إلي المجهول الذي يمكن أن يكون مخيفاً نوعاً ما. تدفعها هذه الصفات إلي أن تكون شخصية متهورة في تصرفاتها ومندفعة إلي حد وصفها بالإهمال لأنه من المعروف أن تكسر القواعد وتتصرف بدون تفكير . تتصرف بهذه الطريقة لأنها عفوية جداً ولا تتصنع التصرفات التي تصدر منها حتي أنها تصدرها بدون تفكير . تسير لتحقيق الإستفادة القصوي من الوقت والإستمتاع بكل لحظه به .إختيار هذا الممر يرمز إلي انك شخصية مسالمة جداً تعيش في سلام نفسي وتسعي إلي تحقيقه بعيداً عن المشاكل . ترضي بأبسط الامور وتفرحها يمكن وصف قلبها بأنه مثل قلب الأطفال، لا تحب أن تزعجك من حولها. فهي نموذج مثالي للشخصية الهادئة التي تستمع بوقتها الخاص حتي عند الخروج إلي الرحلات وإكتشاف المزيد من الأماكن المفضلة لديها . كثيراً ما تحاول تجنب الخيارات الصعبة التي تواجه فيها المشكلات بل تحاول إختيار الطريق الأسهل كلما أمكن ذلك لأن الحياه من وجهة نظرها صعبة بما يكفي ولا تريد أن تزيد الصعب علي نفسها . بالرغم من أنها لا تحب التحديات إلي أنها شخصية مستقرة وتدعم من حولها .تقدر هذه الشخصية العزلة في جميع جوانب حياتها، مما يجعل الأخرين ينظروا إليها بإعتبارها شخصية غامضة . يمكن أن تقضي فترات طويلة من الوقت بمفردها بدون أن تشعر بالوحدة. يمكن تمتص كل شئ يحدث حولها بدون أن تشعر بالإرهاق . تبحث دائماً عن المعني العميق في الأشياء من حولها وفي كل جانب في حياتها . لا تحب التواجد في المناطق المزدحمة بل تفضل التواجد بمفردها وعدم الرغبة في الذهاب إلي الحفلات . تقدر قيمة الصداقة الحقيقة حتي إذا لم تكن محيطة بعدد كبير من الأصدقاء .