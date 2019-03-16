حكايتي حكاية قلبي تعمر انصحوني



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



السلام عليكم جميعا و أشكركم على هذه الفسحة البسيطة لكي نعبر فيها بكل أريحية





اليوم جيت نحكيلكم حكايتي اعطوني رايكم فيها و مدولي نصائح نعمل بها

أنا فتاة في بداية العشرينات من العمر جامعية حكايتي هي اني تعرفت على شاب طريق الانترنت كانت معرفتي ليه في الأول سطحية و مع الأيام تطورت وولات علاقة حب دامت عامين و زيادة

حبيتو بزااااااف حبيتو من قلبي تمنيت نكمل معاه حياتي و مكنتش نخمم اني نكون لشخص غيرو في يوم من الايام

والفتوو بزاف رغم انو مكناش من نوع لي يحكي كل يوم

دعيت ربي في سجود تحت المطر في المسجد يجمعني بيه في الحلال

هو عشريني من العمر كبير عليا باكثر من خمس سنوات شخص واعي جدا مثقف متربي وليد فاميلية جامي ننساه أصل و حسب و نسب من خيرة الشباب الله يبارك ربي يوفقو دنيا و أخرة

المهم جوزنا مع بعض ذكريات رائعة جدا و هو من الأول نيتو صافية و قاصد الزواج بصح كيما كامل الشباب مزال موجدش روحو

في كل مرة نندمو على العلاقة هاذي و نقولو نحبسو حتى نتلاقاو في الحلال و منصبروش على بعض و نرجعو

حتى وين جا نهار قتلو كاين شخص رح يخطبني وصح في الفترة هاذيك قالولي على شحال من واحد حب يخطب و كنت نتحجج بالدراسة

خطبني واحد يقرا معايا قتلو راهم خطبوني وووووو قتلو ارواح اتقدم فقط حط كلمة قالي مكاش باش نقابل باباك مانيش واجد انا كنت مخلطة كامل نحبو و مانيش حابة نسمح فيه و في نفس الوقت علبالي لوكان يجي شخص يطلبني رسمياً من أبي مرحش يرفض اذا لقاه انسان مليح

هذاك شخص لي يقرا معايا من بعد قتلو لالا راح في حال سبيلو

و لي نحبو نهار هذاك حكينا بزاااف نحلل فيه باش يتقدم قالي منقدرش أنا ظلامت دنيا في عينيا متحملتش

بقينا غير نطلبو في السماح من بعضانا

راح هو ديكوناكتا انا مقدرتش نرقد ليل هذاك نبكي بشهقة بحرقةة و صليت استخارة في ليل و غير نبكي نبكي حكمتني هيستيريا مقدرتش نتقبل الأمر الواقع

قلت عسى أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم

دعيت ربي يرزقني بزوج صالح و قلت يا ربي اذا فينا الخير لبعض اجمعنا في الحلال قبل ميخرج قالي هاذي آخر مرة نحكو فيها قتلو ايه قالي كل واحد يروح في طريقو قتلو نعم و غاضتني اكثر لي مقدر يدير والو صح ظروف تمنع بصح لي يحب يدير المستحيل باش ميخسرش شخص لي يحبو قتلو يا فلان...... دير كاش حاجة باش ميجيش نهار و نندمو المهم جازو يامات من بعد هو اختفى خلاص

انا بديت امتحانات تاع الجامعة

مزدتش حكيت معاه نحيت من راسي كل الافكار حطيت راسي مع قرايتي و الحمدلله طلعت بمعدل مشرف

في الفترة هذيك بعد شخص لي يقرا معايا و خطبني جا شخص آخر و هاذي المرة راح لأبي خطبني منو ابي مدارش عليه بصح شخص هذاك بقا مصر كل مرة يتصل بأبي يقولو نجيب دارنا و نجي أنا بعد ما كملت امتحاناتي قالولي في دار والديا فرحانين معندهمش مانع و كل العائلة قالولي روحي تزوجي و كل شخص يحكي لجيه سووووفريت يامات هاذوك

و لي كنت نحبو شهرين محكيناش مع بعض معرفت عليه حتى خبر قلت سور دار في بالو بلي لي بيناتنا خلاص

المهم بعد مشاورة مع الأهل لقيتهم كامل قابلين قلت لأبي سقسي عليه إذا كان صاحب خلق ودين مرحبا به

هو شخص ملتزم انسان مليح يحترمني مبدئيا يهتم بيا ووووو

المهم أنا كل مرة تجي مواقف نقارنو مع لي كنت نحبو منلقاهمش نفس العقلية نتعبب بزاف نقول علاش مجاش خطبني و رانا مع بعض الآن

بعد شهرين ولما استخرت و اخذت برأي الولدين تمت الرؤية الشرعية بموافقة الطرفين

ظهر الإنسان لي حبيتو و تمنيتو حكيتلو بلي خلاص طار الحمام و انا موليتش ليه

مأمنش بقى غير يلوم فيا و يقولي علاش علاش

ملقيت ما نقول انا ايضا نجرحت عانيت سوفريت تمنيت دعيت ربي بصح في الأخير كل شي بالمكتوب و الزواج رزق و كل واحد ربي واش كاتبلو

المشكل مزالني منسيتوش نهار نتفكرو نبكي نتألم نقول علاش هو تمناني انا و انا مرحش نكون ليه

مقدرتش ننسى والله غير ألم كبير رآه في داخلي نتفكرو في كل مكان

خطيبي مقدرتش نحبو مزال مانيش نحس بحب جيهتو مرات نقول نحبو و نفرح و مرات نكره و نقول زعما يجي نهار وين نولي مع الإنسان لي حبيتو و حبني

معرفتش واش ندير

علما أن خطيبي صغير في السن

بحكم انو ملتزم منع عليا بزاف أمور مثلا كالتلفاز هههه سبحان الله

رغم انو فيه جانب إيجابي و انسان متربي خلوق يتردد كثيرا المساجد و حلقات طلب العلم الشرعي

واش ندير يا خاوتي زعما مع الوقت نوالفو اكثر نقدر ننسى حبي الاول

علما اننا لم نلتقي ابدا فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي و لكن تعلقت به جدا

حابتكم زعما لوكان جا بيناتكم واش تقولولو و أنا واش تقولولي

انا مقتنعة بخطيبي راضية بيه احيانا نحبو احيانا انزعج منه فيه كل مواصفات الزوج الصالح التي دعوت الله أن يرزقني إياه و لله الحمد

هاذي حكايتي

انصحوني واش ندير و كيفاش نقدر نبدا صفحة جديدة و شخص لي حبيتو بواش تنصحوه !!!



أنا صحتي راحت من كثرت تخمام و نطلع و نحبط الله المستعان

ادعولي خااوتي و خيااتي



و شكرا مرة أخرى على هذا المتنفس

بارك الله فيكم

السلام عليكم

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