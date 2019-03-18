أغذية منشطة جنسيا للطرفين و بديلة للفياغرا

Slimaneadrar01
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 5
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 39
وصفة غذاء لتخيف حرارة النشاط الجنسي يؤخذ من اللبن رطل ويطرح عليه من الترنجبين وزن أربعين درهما للمعتدلين ويطبخ حتى يخثر ويشرب منه قدر قدح كل يوم . وصفة غذاء للبرود الجنسي يؤخذ عشرة دراهم دار صيني ويسحق سحقا جيدا شديدا ويخلط برطل لبن ويخضخض ويشرب منه قدح على الريق أو على طعام مكان الماء , ولا يشرب عليه ماء وخصوصا إذا كان غذاؤه طبهيجات وشحم وصفة غذاء معين على الجماع يؤخذ من سمن البقر مل كوز ومن لبن البقر ملء كوز ومن دهن الفستق ملء كوز يطبخ الجميع حتى يبقى الثلث . والشربة منه بالغداة معلقتان بشيء من الشراب. وصفة غذاء لابن سينا يؤخذ من حب القلقل واللوز والفندق والبندق من كل واحد خمسة (حبات) يقشر الجميع, ومن النارجيل والجوز من كل واحد سبعة (حبات) , يدق الجميع