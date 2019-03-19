صور اسلاميه و دينية و أقوى خلفيات عن دين الاسلام الحنيف

فؤاد المزياني
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المعنى الشرعي للإسلام يعني الانقياد و الاستسلام لله سبحانه و تعالى في جميع أوامره الشرعية، و له بهذا المعنى قسمين إثنين الأول: الإسلام الخاص، و الإسلام العام.
الإسلام العام: هو الدين الذي جاء به جميع الرسل و الأنبياء عليهم السلام، وقد دل على ذلك عدد من ايات القرآن الكريم و منها، قال الله تعالى: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)،
أما بالنسبة للإسلام الخاص فهو الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه و سلّم، و كان بأركان خمسة و هي، الشهادة، إقامة الصلاة، الزكاة، و الصيام و الحج لمن إستطاع إليه سبيلاً.
والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز و جل للناس، حيث قال سبحانه و تعالى: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، و أخيراً و ليس أخراً نقدم لكم باقة من أفضل صور اسلاميه فيما يلي.
الإسلام العام: هو الدين الذي جاء به جميع الرسل و الأنبياء عليهم السلام، وقد دل على ذلك عدد من ايات القرآن الكريم و منها، قال الله تعالى: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)،
أما بالنسبة للإسلام الخاص فهو الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه و سلّم، و كان بأركان خمسة و هي، الشهادة، إقامة الصلاة، الزكاة، و الصيام و الحج لمن إستطاع إليه سبيلاً.
والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز و جل للناس، حيث قال سبحانه و تعالى: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، و أخيراً و ليس أخراً نقدم لكم باقة من أفضل صور اسلاميه فيما يلي.