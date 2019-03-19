الجواري. جولة حول الجزائر

في فترة الأحتلال الجيش الفرنسيكانت فرقة تضم الجواري من الفتيات الصغيرات يتدربن على الرقص و الغناء .كانو يجولون كل ولايات الوطن من ولاية الى ولاية من الشرق الى الغرب من الشمال الى الجنوبكان الحضور يلتفون حول الفرقة ( الحضور من المتزوجين كانت زوجاتهم على علم بذلك تماما) بعد امسية من الغناء و الأثارة و الرقصفي المساء يذهب هؤلاء المتزوجين الى زوجاتهم مباشرة و قد قامت الجواري بدورهم