عرض بيع متوفر حساب Steam

hassn

hassn

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 جوان 2017
المشاركات
87
نقاط التفاعل
21
النقاط
3
حساب Steam
- أكتر من 1 سنة
- مع لعبة PUBG (ثمن اللعبة حاليا 29.99$ على ستيم) مع أكتر من 230 ساعة لعب
- مع لعبة CS:GO Prime Status (ثمن اللعبة حاليا 14.99$ على ستيم) مع أكتر من 340 ساعة لعب
- بعض skins الخاص ب CS:GO & PUBG
- ليفل 21
- رابط الحساب Steam Community :: freedom
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,590
نقاط التفاعل
3,832
النقاط
171
بيع موفق
بعد توفر المشتري تتم المعاملة
 
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