hassn
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 جوان 2017
- المشاركات
- 87
- نقاط التفاعل
- 21
- النقاط
- 3
حساب Steam
- أكتر من 1 سنة
- مع لعبة PUBG (ثمن اللعبة حاليا 29.99$ على ستيم) مع أكتر من 230 ساعة لعب
- مع لعبة CS:GO Prime Status (ثمن اللعبة حاليا 14.99$ على ستيم) مع أكتر من 340 ساعة لعب
- بعض skins الخاص ب CS:GO & PUBG
- ليفل 21
- رابط الحساب Steam Community :: freedom
- أكتر من 1 سنة
- مع لعبة PUBG (ثمن اللعبة حاليا 29.99$ على ستيم) مع أكتر من 230 ساعة لعب
- مع لعبة CS:GO Prime Status (ثمن اللعبة حاليا 14.99$ على ستيم) مع أكتر من 340 ساعة لعب
- بعض skins الخاص ب CS:GO & PUBG
- ليفل 21
- رابط الحساب Steam Community :: freedom