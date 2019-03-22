سامسونج تكشف على هاتفها الجديد Galaxy A20

مع دخول هذه السنة 2019 قامت سامسونج بالكشف عن الهواتف Galaxy A30 و A10 و A50 و الأن قامت الشركة بطرح هاتف جديد في نفس سلسلة A ليتم توسيعها أكثر .سامسونج جالكسي A20 أو Samsung Galaxy A20 يشتغل بواسطة شرائح Exynos 7884 SoC و التي موجودة أيضا في Galaxy A10 ، و يتزود A20 بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام ، و يأتي أيضا بذاكرة تخزين 32 جيجا بايت و فتحة micro SD لكا من يريد الزيادة في التخزين .يأتي جالكسي A20 بشاشة مقاسها 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED مع تصميم Infinity-V و بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابيكسل و فتحو عدستها f/2.0 ، أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فتأتي مزدوجة ب 5+13 ميجابيكسل .و يتميز Galaxy A20 أيضا بمستشعر بصمات من الخلف و اهم شيئ بالنسبة لدي بطارية 4000 ملي أمبير و سوف يتوفر في الأسواق بسعر رائع جدا 215 دولار أمريكي .